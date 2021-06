Salumi, per Clai fatturato in crescita e investimenti per 20 milioni

2' di lettura

Investimenti in vista per Clai, dopo un 2020 dove la coop emiliana di salumi è riuscita a mantenere il trend positivo degli ultimi anni, superando le aspettative. È quello che emerge dai primi dati diffusi da Clai relativi al bilancio che sarà approvato a luglio.

Se nel 2019 il fatturato si attestava a 282 milioni di euro, ora il valore complessivo è pari a 290 milioni di euro (+3%).«Dopo due mesi di cali delle vendite, tra marzo e aprile, abbiamo ripreso a crescere e non ci siamo più fermati – spiega Pietro D’Angeli, direttore generale di Clai –. Il nostro segreto è aver puntato sempre sul fattore umano. Non abbiamo fatto ricorso a neppure un'ora di cassa integrazione. È proprio in momenti come questo che un'azienda deve dimostrare quanto tiene alle persone con cui collabora ogni giorno: dipendenti, consumatori, stakeholder a ogni livello. Anche nel 2020 abbiamo continuato il nostro percorso di assunzioni. Abbiamo puntato sull'inserimento di nuove competenze, giovani soprattutto. L'età media degli ingressi è 35 anni, ma tanti arrivano direttamente dall'Università e vengono assunti dopo un periodo di inserimento in azienda: sono già otto solo quest'anno».

Loading...

A maggio del 2018 Clai aveva 490 dipendenti, nel 2020 si sale a 521, fino ai 542 di oggi, comunica l’azienda.

La pandemia non ha interrotto il processo di consolidamento all'estero, dove si realizza il 21% del fatturato relativo ai salumi. «In questo periodo tanto particolare si è rivelato decisivo anche il processo di rebranding partito proprio nel 2020. Il lavoro portato avanti dalla squadra di Rob Janoff, l'ideatore del marchio Apple, ci ha consegnato un'immagine più moderna e accattivante che ha favorito in misura significativa il nostro posizionamento in Italia e all'estero», conclude D'Angeli.

E 20 milioni saranno messi in campo nel prossimo triennio per far proseguire Clai con ancora maggiore slancio sul sentiero di crescita intrapreso ormai da tempo.