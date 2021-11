Salumi Villani acquisisce Antica Ardenga per continuare a crescere

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il gruppo Villani, azienda familiare che produce salumi di alta qualità, acquisisce Antica Ardenga, azienda specializzata nei Culatelli Dop della bassa parmense. Un’operazione che si inserisce nel percorso di crescita determinato anche dallo sviluppo, intrapreso alcuni anni fa, della partnership con Eataly e che ha visto aumentare il fatturato in un anno difficile come il 2020 (soprattutto per chi lavora con la ristorazione, con il comparto che nel retail ha fatto registrare consumi record, soprattutto nel preaffettato).

Più nel dettaglio, la Villani lo scorso anno ha fatto registrare una crescita del 2,8% rispetto all'anno precedente, con un fatturato a livello di gruppo che sfiora i 130 milioni di euro (65% nel mercato italiano e del 35% all’estero). L’azienda, giunta alla quinta generazione di famiglia, vanta 135 anni di attività «che ne fanno la realtà più antica del settore in Emilia-Romagna e tra le più longeve d'Italia».

Loading...

«Siamo orgogliosi di poter aggiungere un nuovo tassello all'entusiasmante storia della Villani. Sebbene l'azienda sia in forte e continua crescita – commenta l’amministratore delegato Giuseppe Villani – l'esperienza, il patrimonio di ricette e i metodi antichi accumulati nel tempo sono e resteranno parte integrante della nostra identità. Ancora oggi in Villani la manualità e il fare artigiano sono considerati componenti fondamentali per conseguire risultati di eccellenza, sempre guidati da una continua attenzione al miglioramento e all'innovazione. È questo il punto di forza che ci distingue in un mercato molto competitivo».