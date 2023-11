Salute: bonus psicologo, Schillaci firma decreto attuativo: ecco come funziona

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Oggi, acquisita l’intesa con il Mef e con la Conferenza Stato Regioni, ho firmato il decreto ministeriale per l’erogazione del bonus psicologo per l’anno 2023 . Dopo la sperimentazione del bonus durante la pandemia, questo governo ha voluto rendere strutturale questa misura ed ha aumentato l’importo massimo del contributo che i cittadini potranno richiedere all’Inps».

È quanto ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, aggiungendo che «la salute mentale è una priorità di sanità pubblica. Il bonus psicologo è parte di un intervento più complessivo, che stiamo portando avanti anche attraverso il tavolo per la salute mentale, che punta a rafforzare le strutture e i servizi di presa in carico sul territorio e a diffondere la cultura della salute mentale anche per superare lo stigma e la discriminazione che continuano ad essere una barriera all’inclusione sociale».

Le risorse: 5 milioni per il 2023 e 8 a decorrere dal 2024

Il decreto ministeriale - ricorda una nota del ministero - prevede il riparto tra le Regioni di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni a decorrere dal 2024. I cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e per l’anno 2023 il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla concessione, pena la decadenza.

Le soglie dell’Isee

L’importo del bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta): 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta).

Ordine psicologi: bene sblocco bonus, ora aumentare esigue risorse

Il via libera della Conferenza Stato-Regioni al decreto del ministero della Salute con i fondi per il bonus psicologo «è un fatto molto positivo atteso da tempo. Adesso speriamo che il Parlamento decida di aumentare le esigue risorse a disposizione di questa misura, che ad oggi è il primo strumento che lo Stato mette a disposizione dei cittadini per prendersi cura della propria salute psicologica». Lo sottolinea David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale Ordine psicologi (Cnop), commentando l’atteso sblocco dei fondi per bonus.