Aumentano gli iscritti (14 milioni) ai fondi sanitari. Complice il Covid, sempre più persone si rivolgono alla sanità integrativa. La trasparenza invece continua a latitare e la riforma del settore non arriva. Ci vorrebbe un'authority. È su questi temi che i giornalisti Vitaliano D'Angerio e Federica Pezzatti dialogano con Silvano Bettini, presidente di Metasalute, il più grande fondo sanitario italiano.

Durante il webinar il pubblico ha modo di rivolgere domande attraverso le chat dei canali social (Linkedin e Facebook) del Sole 24 Ore.

Il webinar si inserisce nell'ambito dell'iniziativa “Salute in chiaro” lanciata nelle scorse settimane da Plus24, il settimanale di finanza personale in edicola ogni sabato con Il Sole 24 Ore. Chi ha dubbi o vuole fare un reclamo nei confronti del proprio fondo sanitario o polizza malattia, può scrivere a plus@ilsole24ore.com, inserendo nell'oggetto il nome della rubrica (Salute in chiaro); oppure, se vuole usare le vie tradizionali, può inviare anche una lettera alla redazione di Plus24-Sole24Ore, Viale Sarca, 223, cap 20126 Milano