Salute ma non solo: la nuova generazione di indossabili all'ombra del metaverso

C'è chi assicura che il 2022 in campo smartwatch, il prodotto più popolare dell'universo wearable, sarà più movimentato di quello appena terminato, crisi dei chip permettendo. E il motivo (non l'unico) è presto spiegato: l'entrata in campo di Google con il suo Pixel Watch, un progetto di cui si parla da anni e probabilmente arrivato al punto di sbocciare.

Dando per buone le indiscrezioni che lo vedono in rampa di lancio nei prossimi messi, sulla scena degli indossabili si presenterebbe un dispositivo perfetto da utilizzare in combinazione con qualsiasi smartphone Android e con il valore aggiunto di funzionalità esclusive (ancora non identificate) del sistema operativo WearOS, esibendo un'interfaccia molto differente da quella altamente personalizzata che Samsung ha sviluppato per i suoi Galaxy Watch.

Volendo sintetizzare, parliamo di una sorta di Google Pixel da mettere al polso, che potrebbe rompere gli equilibri di un settore sempre più correlato alla salute delle persone. Già oggi la sensoristica degli orologi intelligenti va oltre il rilevamento del battito cardiaco e il monitoraggio dell'attività fisica, rilevando saturazione e temperatura (due indicatori sensibili per rilevare la presenza delle Covid-19).

In futuro potrebbe coprire un più ampio spettro di situazioni cliniche (come il diabete, le patologie cardiache o anche alcune malattie degenerative) e aprire per gli smartwatch nuovi fronti di applicazione, vedi le cure domiciliari.

Nel 2022, tornando agli annunci aspettati, dovremmo vedere ben tre nuovi oggetti targati Apple, il Watch Serie 8, un nuovo Watch SE e un apparecchio “rugged”, pensato per gli atleti e gli sportivi in cerca di adrenalina. Il botto più atteso dalla comunità tech e dagli appassionati del genere è però l'altra new entry della società della Mela: gli Apple Glass. Vedranno la luce quest'anno oppure (come sembra oggi più probabile) saranno posticipati al 2023? E saranno come qualcuno sostiene la pietra miliare dell'era post smartphone, almeno per alcune funzionalità?