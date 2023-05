Salute mentale delle mamme, mancano gli investimenti

Il problema è anche culturale: c’è sicuramente uno stigma ancora pesante da abbattere, quello che colpisce tutti coloro che hanno un disagio psichico, ritenuti ancora troppo spesso quasi “colpevoli” del loro stato e portati a sperimentare sentimenti di vergogna e quindi restii a chiedere aiuto. Quando poi a soffrire sono le madri, su cui si concentrano aspettative e pressioni, il rischio è duplice.

Troppe aspettative

«Nella società odierna, la donna viene spesso lasciata sola in questi compiti, e così il carico di lavoro e di responsabilità a cui viene sottoposta vanno ad aggravare il rischio, già presente, di rottura dell’equilibrio psicofisico» spiega Dell’Osso. Se da una parte la consapevolezza sta aumentando, quindi, non migliora il contesto sociale: il carico relativo di cura continua a essere appannaggio soprattutto della madre, che non si trova ad avere né il supporto del nucleo familiare allargato, come in passato, né quello del marito.

In generale, le donne (madri e non) corrono il rischio di sviluppare disturbi depressivi e d’ansia nel corso della vita in misura maggiore rispetto agli uomini (l’incidenza della depressione è doppia nella popolazione femminile rispetto a quella maschile), anche perché ricoprono molteplici ruoli sociali e subiscono ancora la forte pressione culturale delle aspettative su questi ruoli: «Un dato interessante emerso da una nostra ricerca - dice Calamandrei dell’Iss - riportava un maggiore benessere psichico nelle donne in gravidanza che non lavoravano. Nonostante i benefici in termini di reddito e di riconoscimento sociale, la sovrapposizione dei ruoli risultava essere un onere sociale pesante da gestire».

Un elemento di cui le aziende - oltre che la politica - dovrebbero tenere conto. Le donne, in sostanza, subiscono stress ambientali maggiori rispetto agli uomini, da cui la società si aspetta meno dal punto di vista delle cure parentali. Le donne tendono così a percepire l’ambiente come più richiedente e vanno «maggiormente incontro a sintomi stress correlati, che a loro volta sono frequente fattore precipitante per lo sviluppo di un disturbo psichico conclamato» conclude Liliana Dell’Osso.

