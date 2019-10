Salute, la ricetta Unifarco per le farmacie

Per la dermocosmesi, oggi Unifarco è leader nelle vendite in farmacia, davanti a marchi come Vichy, La Roche Posay e Lierac, al quarto posto negli integratori e al terzo nel make up. Nel 2018 l’azienda ha investito in ricerca e sviluppo circa il 4,5% del fatturato: in sei laboratori interni (ricerca di base cosmetici, ricerca applicata cosmetici, nutraceutica, make up, estratti vegetali e controllo qualità) lavorano 40 ricercatori: i due terzi sono donne, un dato decisamente superiore alla media dei contesti scientifici. Il risultato: negli anni sono stati depositati nove brevetti, frutto anche della collaborazione con enti e università italiane ed internazionali, e ha portato alla costituzione di UniR&D, società di ricerca che è uno spin off della facoltà di Farmacia dell’ateneo padovano: un caso praticamente unico di collaborazione fra una azienda privata e un ente pubblico in campo farmaceutico, con una collaborazione strutturata e sistematica nella ricerca di base. E c’è anche il Pharma Health institute, la prima scuola online italiana di alta specializzazione per il farmacista nata con il supporto della Spa bellunese: oltre mille i diplomati ad oggi. Con questa strategia i prodotti della società bellunese hanno già superato i confini: se l’Italia è il primo mercato, con più di 70 milioni di fatturato e una crescita del 4,7% nel 2018, in forte espansione le vendite in Francia (+40,9%), Spagna (+24,9%), Germania (+17,7%).

Lo scorso anno Unifarco ha venduto oltre 17 milioni di pezzi, ma non c’è solo questo: «Fra i nostri obiettivi c’è la difesa delle farmacie di prossimità: non è un negozio come gli altri, ma una attività che ha una forte valenza sociale. Fra fine 800 e inizio 900, soprattutto nei paesi più piccoli, i ceti meno abbienti si rivolgevano principalmente al farmacista per un consiglio. E oggi siamo in una situazione per certi versi analoga, con una popolazione che invecchia, nuovi italiani, medici di base sempre più oberati. La farmacia torna al centro dell’attenzione come primo presidio e punto di monitoraggio della salute dei cittadini» spiega Luigi Corvi, vice presidente Sales & marketing.

In questa ottica il network delle oltre 600 farmacie specializzate, nato da un’evoluzione dei Farmacisti preparatori, rappresenta «un modello che da un lato salvaguarda l’indipendenza delle farmacie come negozi di prossimità con una fondamentale valenza sociale; dall’altro usufruisce di economie di scala e di un interscambio di esperienze e servizi all’avanguardia e ad alto valore aggiunto».

Anche il questo caso, ormai da 5 anni, il network è contraddistinto da un alto livello di formazione professionale «alla base di un consiglio qualificato che si basa su servizi distintivi, tra cui MyPlan per una analisi dello stato di salute anche in caso di problemi di stanchezza, sovrappeso o mancanza di energia, Skinkeep per l’analisi della pelle, Recaller per il controllo dell’infiammazione da cibo e il recupero della tolleranza alimentare e Biomaplan, analisi genetica della flora intestinale». Tutti strumenti alla base di una consulenza mirata volta a garantire il benessere generale della persona. «In quest’ottica - spiega Corvi - sono stati effettuati studi per dare una guida scientifica chiara alle farmacie. I farmacisti usufruiscono di una formazione continua grazie alla collaborazione di professori di primo livello selezionati dal centro studi e ricerche. In questo modo i professionisti del network possono sentirsi adeguati nell’affrontare e assistere i nuovi consumatori. All’aumento della consapevolezza sull’importanza della salute, all’accesso alle informazioni via web e in generale alla maggiore consapevolezza del paziente-cliente deve necessariamente corrispondere una preparazione analoga, se non superiore, del farmacista. Che deve non solo sapere rispondere alle nuove esigenze, ma anticipare i bisogni del paziente e rispondere con consulenze professionalmente adeguate».