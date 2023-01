«Salute, ridurre le liste d’attesa del 50%»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Qual è il suo modello di sanità?

Mi sono dato un obiettivo: ridisegnare il sistema sociosanitario mettendo al centro l’interesse pubblico. In Lombardia abbiamo esperienze di sanità privata che operano bene e di successo, ma manca il coordinamento. Deve essere l’ente pubblico ad effettuare la programmazione sanitaria in base alle esigenze di salute dei cittadini. Il primo provvedimento dei cento giorni sarà l’istituzione di un piano straordinario di riduzione delle liste d’attesa del 50%. Siamo arrivati a questa situazione perché Regione non ha mai introdotto l’agenda unica , non ha definito priorità, ha totalmente perso il controllo della “macchina”. Ed è poi inconcepibile che in una regione come la Lombardia per essere curato in tempi certi e modalità dignitose tu debba pagare. La riforma Moratti – Fontana è lo specchio del fallimento. La nostra riforma sarà scritta coni medici, infermieri, rappresentanti delle diverse professioni sanitarie, associazioni dei malati e del terzo settore.

Cosa ne pensa dell’autonomia regionale?

L’autonomia come delineata dalla riforma Calderoli non va bene. Non sono contrario all’autonomia, tutt’altro. Noi vogliamo la piena attuazione del principio di sussidiarietà che veda la funzione di governo e gestione amministrativa affidata all’istituzione più vicina al cittadino. Alle Regioni occorre riservare la funzione legislativa che indichi criteri e obiettivi, favorendo una piena cooperazione con i comuni. Il contrario rispetto a quanto avvenuto sino ad ora con Regione Lombardia. La Lega dovrebbe prendere atto che all’autonomia per via dei conflitti nella destra non si arriverà. Io dico riapriamo il confronto.

Quali aiuti dare al mondo produttivo?