Salute sotto controllo per i nostri animali domestici, senza stress

La startup italiana Domhetics ha presentato un interessantissimo tappetino che serve a monitorare i segni vitali dei nostri animali domestici senza stressarli. I sensori, infatti, sono tutti nascosti all’interno del morbido materasso che i nostri amici pelosi useranno per stendersi. Al contatto con i sensori, questi prenderanno i parametri vitali senza alcun intervento coercitivo e li invieranno alla app sullo smartphone o al veterinario che ha in cura l’animale. Inoltre, il tappetino è in grado di rilevare alcuni problemi di postura che possono portare a problemi muscolari o ossei, oppure rilevare posture che sono indice di problemi muscolari o ossei.

