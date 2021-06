Saluzzo 43, la prima smart house a Torino

I punti chiave Il progetto

Sarà la prima smart house a Torino, che integrerà alle nuove costruzioni una serie di tecnologie e funzionalità digitali. Red Group – società americana d’investimento e di sviluppo immobiliare – sbarca in Italia e investe nel primo smart building residenziale di Torino, Smart House Saluzzo43, un progetto nato in partnership con Torchio & Daghero, equity partner e managing director dell'operazione e Planet Idea, il competence center di Planet Smart City.

Il progetto immobiliare si estende su 3.300 mq di sviluppo per un totale di 38 unità abitative e punta a preservare l’integrità storica di edifici e quartieri di appartenenza, unita all’integrazione di tecnologie intelligenti.

La Planet App sarà a disposizione dei residenti per accedere a servizi innovativi e fruire di soluzioni intelligenti come sistemi di videosorveglianza e di illuminazione smart per ridurre i consumi e sentirsi più sicuri, un’ampia ciclorimessa per incentivare l’ultilizzo delle due ruote, il distributore di acqua frizzante e refrigerata per gli abitanti, il portierato innovativo da remoto, gli spazi condivisi, arricchiti da servizi come i lockers per il delivery, l’area bookcrossing, la palestra e la biblioteca degli oggetti, dove trovare sempre quello di cui si ha bisogno in un quadro di piena economia circolare.

«Per la prima operazione in Italia, a Torino – ha spiegato Andrea Marangione, managing partner di Red Italia – abbiamo scelto di investire nel quartiere per antonomasia dei Millenials, San Salvario, il cui processo di riqualificazione è in corso da una decina d’anni. Un’area in cui si concentrano nuove generazioni alla ricerca di abitazioni smart ed efficienti, ecosostenibili e multifunzionali, e allo stesso tempo di design».

Dopo Torino, ha proseguito Marangione, «sarà la volta di Milano dove stiamo finalizzando l’acquisizione di un immobile nell’area di Porta Romana. Il nostro piano per i prossimi cinque anni prevede un radicamento e un importante sviluppo del nostro ruolo nel settore immobiliare sulle principali piazze italiane».

«L’edilizia è un mercato in forte evoluzione – ha sostenuto Marco Daghero per Torchio & Daghero – e siamo convinti che integrare ristrutturazioni di edifici di pregio storico con soluzioni che li rendano ecosostenibili, sociali e tecnologicamente avanzati sia la strada giusta per costruzioni sempre più concentrate sulle nuove esigenze dei nostri clienti nel pieno rispetto dell'ambiente».

«Non possiamo che essere estremamente soddisfatti di questo nuovo progetto che si sviluppa a Torino, città che ospita Planet Idea, il centro di competenza internazionale del gruppo sulle soluzioni smart per il real estate – ha commentato Daniele Russolillo, deputy ceo e coo di Planet Smart City –. L’implementazione del nostro concept di smart building in Smart House Saluzzo43 va nella direzione di promuovere una rivoluzione sostenibile dell'abitare negli ecosistemi urbani dal punto di vista sociale, ambientale ed economico».

Red Group è stata tra le prime realtà a investire nello short term rentals a Miami, rivalutando edifici “Art Deco” a South Beach e riconvertendoli in suite hotels. Dopo il boom di questa asset class nella zona turistica di Miami, è stata pioniera nello sviluppo di “Wynwood”, una delle aree in più rapida crescita nel sud della Florida. Nel Centro America, ha partecipato al processo di rivalutazione del famoso “Casco Antiguo”, il cuore storico della città di Panama, mentre, in Brasile, stringendo partnership strategiche con importanti società locali, è attiva nei primi progetti di smart social housing realizzati a San Paolo.