Salva calcio, pagati 27 milioni ne restano 431 da versare in comode 57 rate

La sanatoria prevista dalla manovra, nell’ambito della tregua fiscale, per l’intero mondo dello sport dovrebbe portare nelle casse dello Stato 431 milioni di euro. È quanto ha chiarito il Mef nella risposta a un question time in commissione Finanze della Camera, a integrazione di una risposta già fornita il 18 gennaio. L’operazione ribattezzata “Salva calcio” nel corso di approvazione dell’ultima legge di bilancio si è tradotta per le casse dello in una spesa di 889 milioni di euro. Di questi,quasi 500 milioni di euro sono riconducibili ai club della Serie A di calcio.

Cosa ha previsto la manovra

In base alla manovra (legge 197/2022), è possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cosiddetti avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Questi importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il “Salva calcio”

Nel corso dell’esame parlamentare è stata inserita una norma che ha riaperto i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per Iva, già sospese da precedenti provvedimenti in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, in scadenza il 22 dicembre 2022. Stando a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, i versamenti sono dunque considerati tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero con possibilità di dilazione in sessanta rate; in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Dopo l’ acconto, 431 milioni in comode 57 rate

Nella risposta al question time il Mef ha spiegato che «da una prima analisi dei modelli F24 presentati in occasione della scadenza del 29 dicembre 2022 risulta che 120 soggetti hanno effettuato versamenti per circa 12,93 milioni di euro a titolo di maggiorazione del 3% per accedere al pagamento rateale (60 rate mensili costanti) delle ritenute e dell’Iva oggetto di sospensione». L’ammontare complessivo dei debiti tributari sospesi che saranno versati ratealmente, a cui si riferisce la suddetta maggiorazione, dovrebbe essere pari a circa 431 milioni di euro (12,93 milioni di euro/ 3 per cento); di questi, circa 21,55 milioni di euro sono stati già versati contestualmente alla maggiorazione e rappresentano le prime tre rate a titolo di acconto. Il resto dei debiti dovrà essere versato in comode 57 rate mensili costanti, a partire dal 31 gennaio 2023. Pochi se non nessuno ha optato per il pagamento in unica soluzione. D’altro canto un interesse al 3% per un pagamento dilazionato in comode 60 rate per un finanziamento sul mercato oggi non lo spunta proprio nessuno.