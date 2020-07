Salvaguardare la liquidità aziendale durante la pandemia diventando resilienti

Riuscire a trovare un equilibrio tale da bilanciare l’esigenza di disporre di un certo stock in magazzino e la necessità di liberare liquidità costituisce sicuramente la sfida prevalente di ogni azienda.

In relazione alla dinamica dei crediti e dei debiti commerciali, una leva fondamentale per l’ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa potrebbe essere la negoziazione. Anche in un contesto di forte stress, la negoziazione deve rimanere bilaterale e riuscire a conservare e garantire la continuità delle relazioni commerciali in vigore. Ad esempio, la concessione di uno sconto in ragione di un pagamento anticipato potrebbe essere un valido esempio di win-win. In aggiunta, o in alternativa, le imprese potrebbero utilizzare i crediti commerciali per aumentare i flussi di cassa ricorrendo allo strumento del factoring, sebbene più costoso rispetto alla semplice negoziazione.

In merito ai costi sono diverse le misure a disposizione delle aziende. In primis, i flussi in uscita subiscono una forte contrazione con politiche di riduzione dei costi variabili, quali il congelamento delle assunzioni e riduzione delle spese operative, come il ricorso a forza lavoro esterna e le trasferte. Laddove rilevante, potrebbe inoltre essere utile rinegoziare i termini dei contratti di affitto o ricorrere a strumenti come il sale and lease back in grado di generare entrate sfruttando la vendita e la successiva locazione finanziaria degli asset aziendali.

Ad esempio Ted Baker, noto retailer dell’abbigliamento, ha concluso la vendita e il successivo lease back della propria sede di Londra realizzando un’entrata di circa 79 mln di sterline. Rispetto alle azioni di natura finanziaria è necessario considerare che in periodi di forte stress l’effettiva disponibilità ed efficacia delle tradizionali fonti di finanziamento dell’azienda possano venir meno.

Con il coinvolgimento dei partner finanziari è opportuno attuare una strategia di ottimizzazione al ricorso al capitale di debito, anche tramite ristrutturazione dell’esposizione preesistente coinvolgendo anche le clausole sui covenant e le moratorie. Importanti società come Ford, Brembo e Amplifon hanno deciso di congelare la distribuzione dei dividendi per preservare la liquidità e salvaguardare la solidità finanziaria aziendale.