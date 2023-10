Salvataggio della Sas, Air France-Klm entra con il 20% del capitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’altra compagnia aerea europea fallita e un altro salvataggio questa volta non attraverso l’intervento statale, ma per mano di investitori privati. La compagnia franco olandese Air France-KLM insiema al fondo di private equity americano Castlelake, Lind Invest e in piccola parte allo stato danese entreranno nel capitale della compagnia scandinava SAS a seguito della procedura di fallimento avviata davanti al Tribunale americano. Al termine dell’operazione, Castlelake deterrà il 32%, Air France-KLM circa il 20% e lo Stato danese deterrà circa il 26 per cento.

L’annuncio di Sas

Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia SAS che a metà del 2022 aveva presentato una istanza di fallimento dopo anni di lotta per non soccombere ai costi ormai fuori controllo e soprattutto dopo lo stop ai voli scattato durante la pandemia che ha messo definitivamente al tappeto il vettore.

L’investimento complessivo sarà di 1,175 miliardi di dollari, di cui 144,5 a carico della compagnia franco olandese. Secondo i termini della transazione, Castlelake deterrà il 32% del capitale e il 55,1% del debito convertibile; lo Stato danese il 25,8% del capitale e il 29,9% del debito convertibile; Air France-Klm il 19,9% del capitale e il 5% del debito convertibile; Lind Invest l’8,6% del capitale e il 10% del debito convertibile. Il restante 13,6% del capitale verrà distribuito e detenuto da alcuni creditori, che potrebbero ricevere un recupero di capitale. Nell’ambito della transazione, Sas dovrebbe unirsi all’Alleanza SkyTeam, di cui Air France-Klm è membro fondatore, e uscire dalla Star Alliance. «Questa cooperazione consentirà ad Air France-Klm di rafforzare la propria posizione nei paesi nordici e di migliorare la connettività per i viaggiatori scandinavi ed europei», ha affermato in una nota il capo di Air France-Klm, Ben Smith.

Con questa nuova iniezione di capitali «riusciremo a realizzare uno dei pilastri chiave del nostro piano per fornire alla compagnia una solida base finanziaria per aiutare a superare le difficoltà incontrate finora», ha detto il presidente di SAS Carsten Dilling in una conferenza stampa. Ora l’accordo dovrà essere approvato dal Tribunale fallimentare americano del Distretto Sud di New York e dai creditori. A febbraio, la compagnia aerea aveva avviato un’operazione di aumento di capitale il cui termine per presentare le offerte finali era il 25 settembre, dopo essere stato rinviato più volte. Ora SAS prevede di chiudere formalmente la procedura fallimentare durante il secondo trimestre del 2024.