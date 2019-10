Salvatore Rossi cooptato nel cda Tim. Lunedì sarà presidente L'ex direttore generale di Banca d'Italia ed ex-presidente Ivass è figura di alto prestigio e di sicura indipendenza. Restano comunque sul tappeto tutti i nodi del riassetto Telecom a partire dalla conversione delle azioni di risparmio di Antonella Olivieri

Salvatore Rossi

1' di lettura

Via libera alla cooptazione di Salvatore Rossi nel cda Telecom Italia, che ha ottenuto l'unanimità del comitato nomine. A Roma c'erano solo il presidente vicario pro-tempore Michele Valensise (indipendente in quota Vivendi) e l'ad Luigi Gubitosi che, pur non facendo parte del comitato, era stato invitato. Gli altri componenti - il presidente del comitato Alfredo Altavilla, Rocco Sabelli, Paola Bonomo (tutti e tre della lista Elliott) e Giuseppina Capaldo (indipendente della lista Vivendi) - erano collegati da remoto. Il consiglio Telecom che si riunisce lunedì per decidere della successione al vertice di Fulvio Conti, dimessosi il 26 settembre scorso, nominerà presidente l'ex direttore generale di Banca d'Italia e ex presidente Ivass, figura di alto prestigio e di sicura indipendenza.

La presidenza Telecom non è comunque esecutiva, tutte le deleghe sono in capo a Gubitosi.



Restano comunque sul tappeto tutti i nodi del riassetto Telecom a partire dalla conversione delle azioni di risparmio, senza la quale non si va avanti. La realizzabilità dell'operazione, che era tra i punti-chiave del manifesto attivista del fondo Usa Elliott, dipende oltre che da questioni tecniche - che si può cercare di risolvere - soprattutto dagli umori dei francesi che, col loro 23,94%, detengono un sicuro diritto di veto, già esercitato nel recente passato quando il management Telecom (presidente Giuseppe Recchi e ad Marco Patuano) aveva sottoposto la proposta ai soci in assemblea straordinaria.