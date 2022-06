Salvi i trasporti eccezionali, maxi proroga delle linee guida

L’adozione delle linee guida si è resa necessaria all’indomani della modifica apportata nel 2021 all’articolo 10 del Codice della strada con cui veniva vietata la possibilità di trasportare fino a un massimo di 108 tonnellate nei complessi di veicoli a otto assi. Con il decreto fisco-lavoro di fine novembre 2021 il Governo e il Parlamento intervennero ripristinando questa possibilità di trasporto vincolandola, però, all’emanzione di specifiche regole. Regole che dovranno, tra l’altro, definire le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza, per altro, con quanto previsto da cosiddetto decreto Genova. Non solo.

Le linee guida dovranno disciplinare il rilascio dell’autorizzazione per i trasporti eccezionali così come le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l’ente proprietario o concessionario (per le autostrade, strade statali e militari) e le regioni sono tenuti a effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti eccezionali, prima del rilascio dell’autorizzazione.