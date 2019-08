Salvini: il 20 agosto sfiduceremo Conte, no a governi “strani” Il leader della Lega dopo il voto del Senato: «Tutto è nelle mani di Mattarella», «con voto in autunno nessun aumento dell’Iva». E sul timing del voto alla Camera: «Non ho capito la scelta di Fico sul taglio dei parlamentari». Reddito di cittadinanza? «Non lo cancello, ma incentiva il lavoro nero»

(Ansa)

2' di lettura

«Il 20 agosto sfiduceremo il premier». Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervenuto su radio Rtl 102.5, è tornato sulla crisi di governo e il voto di sfiducia in aula dopo la bocciatura delle mozioni di Lega e Fi da parte del Senato. «In tantissimi – spiega il leader della Lega – chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è».

FACT CHECKING: Con il taglio dei parlamentari non si potrà votare prima di aprile-giugno 2020

Rispetto alla crisi di governo, Salvini ha spiegato che assieme agli altri ministri del Carroccio «avremmo potuto far finta di niente, invece abbiamo scelto di metterci in gioco». Al momento, «il tutto è nelle mani del presidente della Repubblica, che con equilibrio e saggezza saprà cogliere quello di cui il Paese ha bisogno».

«Taglio parlamentari, non ho capito la scelta di Fico»

Riferendosi poi alla calendarizzazione del voto di sfiducia alla Camera, il ministro dell’Interno dice: «Non ho capito perché il presidente della Camera Fico, invece di mettere prima il taglio dei parlamentari, lo ha messo dopo la mozione di sfiducia». Al momento, infatti, il timing di Montecitorio prevede le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per il 21 agosto e il giorno successivo, il 22, la quarta, e ultima, lettura del ddl di riforma costituzionale. «Se tagli i parlamentari – ragiona Salvini – puoi aspettare 6-7 mesi senza governo e senza maggioranza, oppure votare subito. La legge lo permette. E poi attuare il taglio. Non vorrei che qualcuno tirasse a perdere tempo».

«Con voto in autunno no aumento Iva. Reddito? Incentiva lavoro nero» Salvini ha poi assicurato che «con le elezioni a ottobre o novembre non c’è in ballo nessun aumento dell’Iva. Entrerebbe in vigore dal primo gennaio 2020, il governo avrebbe tutto il tempo per fare una manovra senza aumentare l’Iva». Quanto al reddito di cittadinanza, «in tante realtà – spiega – soprattutto del Sud si sta trasformando in incentivo in lavoro nero. Lo cancello? No, ma sono situazioni che vanno monitorate. Preferisco crescita e sviluppo all'assistenza». Il numero due di Palazzo Chigi ha poi parlato del suo rapporto con il collega di governo Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle: «Di lui non riuscirò mai a parlare male, abbiamo lavorato bene e intensamente per tanti mesi, ma poi sono iniziati i no. Ma se in una coppia passi più tempo a litigare…».