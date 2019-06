Salvini accusa l’Europa ma boicotta le riforme per evitare altri casi “Sea Watch”

LEGGI / Tutte le volte che Salvini e la Lega hanno invocato la disobbedienza alle leggi

In che senso la Lega ha «saltato a piè pari» i lavori per la riforma, come ribadisce Schlein al Sole 24 Ore? Facciamo un passo indietro. Nel 2016 la Commissione, il motore legislativo della Ue, ha proposto una riforma del sistema di protezione internazionale per superare la legislazione vigente. Nel 2017 il testo è passato al Parlamento, secondo l’iter che prevede l’esame da parte del parlamento stesso e del Consiglio europeo. L’assemblea, sempre secondo la prassi, ha nominato a suna volta una relatrice (la liberale Cecilia Wikström), responsabile per l’elaborazione di un progetto di relazione con emendamenti al testo dei commissari. Il lavoro del relatore è affiancato in questi casi da una serie di relatori ombra (shadow rapporteur) , in genere indicati da ciascun gruppo parlamentare per difendere le proprie posizioni e avanzare emendamenti. Vista la posta in palio, le trattative hanno richiesto un totale di ben 22 round di negoziati. Al tavolo hanno presenziato anche deputate dei Cinque stelle (Laura Ferrara, in rappresentanza del gruppo europeo di appartenza del suo partito: Europa della Libertà e della Democrazia Diretta) e di destra (Alessandra Mussolini, all’epoca tra le file di Forza Italia e del Partito popolare europeo). Ma fra le assenze più clamorose si è registrata proprio quella della Lega: la sua famiglia politica europea, Efn, non ha espresso alcun relatore ombra, disertando così l’intero lavoro di riforma della questione migratoria.



La via dell’astensione

Come ha registrato anche Pagella Politica, un blog di fact-checking, gli unici emendamenti in quota leghista sono arrivati dall’attuale ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, eletto all’europarlamento prima della convocazione nel governo di Giuseppe Conte. Un suo portavoce ha dichiarato, sempre a Pagella Politica, che la scelta di non presenziare va attribuita al gruppo politico europeo e non alla Lega. «Ma è una posizione assurda - dice al Sole 24 Ore l’eurodeputata Elly Schlein - si parla di una riforma su un tema core e non ti presenti? Posso capire la Francia della Le Pen, a cui va benissimo che non ci siano solidarietà sul primo sbarco. Ma l’Italia?». L’assenza della Lega si è confermata anche il giorno del voto, il 16 novembre 2017, quando il Parlamento ha dato il via libera alla proposta del Parlamento con 390 sì, 175 no e 44 astenuti. Fra le “schede bianche” c’erano quella di Fontana e di tutti gli eurodeputati leghisti, mentre fra i voti contrari spiccano quello di un futuro alleato di governo: i Cinque stelle. Nonostante la presenza di Ferrara fra i relatori-ombra, il movimento ha bocciato la proposta di riforma del parlamento . Raggiunto dal Sole 24 Ore, un portavoce del Movimento cinque stelle ricorda che il gruppo si è espresso contro la riforma perché penalizzata da «troppi filtri che appesantiscono la procedura e mettono un peso eccessivo sugli Stati membri di primo arrivo». La posizione è ribadita anche dall’europarlamentare Ignazio Corrao, con un post su Facebook che difende la linea del Cinque stelle . Assestando, però, anche un ceffone agli alleati di governo: «L'accusa di Elly Schlein sul fatto che la Lega è stata assente a tutti i 22 incontri per riformare i regolamento di Dublino si basa su fatti assolutamente veri - ha scritto - Così come è assolutamente vero e dimostrabile che in generale la Lega (tra cui Salvini che è stato eurodeputato per tanti anni e fino a qualche mese fa), non partecipa ai lavori legislativi qui al Parlamento Europeo».

L’autogol dell’alleanza con i paesi dell’Est

Del resto, «l’astensione attiva» della Lega sulla riforma del sistema di asilo si sposa con le scelte di alleanze dispiegate in vista delle europee. Il 9 gennaio Matteo Salvini ha annunciato da Varsavia «l’inizio di un dialogo» con il partito di destra polacco Diritto e Giustizia , primo tassello di un progetto di intese internazionali con le forze sovraniste del Vecchio continente. Salvini coltiva da tempo un certo feeling con il primo ministro ungherese Viktor Orban, leader ideale del blocco di Visegrad e dei partiti nazionalisti che predicano la chiusura delle frontiere . Il paradosso è che uno dei principali collanti fra i due, l’ostilità all’immigrazione, si declina su esigenze del tutto incompatibili: Salvini chiede una maggiore solidarietà dell’Europa, Orban non ha nessuna intenzione di aprire le sue frontiere ai migranti sbarcati nei paesi di primo approdo (e ha occasionalmente bacchettato l’Italia sul rispetto dei parametri di bilancio Ue). Eppure l’Italia resta allineata a Budapest, anteponendo alle sue stesse esigenze l’ositilità in comune ai «burocrati di Bruxelles». In una eventuale alleanza sovranista, uno dei punti più fragili finirebbe così per essere quello sui migranti. L’Italia, dove gli sbarchi sono comunque in caduta libera, lamenta la scarsa cooperazione dell’Europa nella gestione degli ingressi. I paesi candidati all’alleanza sovranista, dall’Est al Nord Europa, non hanno concesso spiragli neppure sulla ridistribuzione di quote di migranti in eccesso dai paesi più esposti.