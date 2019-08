Salvini all’attacco del M5S su Tav, decreto dignità e salario minimo Mentre Conte e Di Maio provano a placare gli animi e a tenere una linea di low profile per salvaguardare la tenuta del governo, Salvini preferisce la strategia dell’attacco. Detta la linea e spara a pallettoni di Andrea Gagliardi

2' di lettura

Mentre Conte e Di Maio provano a placare gli animi e a tenere una linea di low profile per salvaguardare la tenuta del governo, Salvini preferisce la strategia dell’attacco. Detta la linea e «spara a pallettoni». Continuando a tenere alta le tensione con l'obiettivo di far implodere il Movimento (non a caso è partita anche una campagna estiva al Sud, bacino elettorale M5s). È vero che lo stesso Salvini non ha deciso se e quando strappare. Ma non c’è solo la nota divisione sulla Tav, con i due partiti su fronti opposti sulle mozioni che saranno votate in Senato. Attacchi e scaramucce sono quotidiane.

Salvini: voto anticipato?Lo vedremo prima di settembre

Si parte dal ministro Toninelli «non all’altezza di gestire le infrastrutture di un Paese bello ma difficile come l'Italia». Poi, al termine dell'incontro con le parti sociali al Viminale (alle quali promette «un coraggioso e sostanzioso abbassamento delle tasse»), ad una domanda sull’eventuale voto anticipato il ministro arriva a non escludere la fine anticipata della legislatura. Ed evoca settembre per fare chiarezza: «Oggi abbiamo raccolto idee per l’Italia dei prossimi 20 anni. Se riesco ad applicarle bene, altrimenti o le fa qualcun altro o sicuramente non siamo qua attaccati alle poltrone. Questo lo vediamo da qui a breve, anche prima di settembre».

«Se i litigi prevalgono il problema c'è»

Il ministro non nasconde i problemi con gli alleati gialloverdi. E chiosa: «Se riusciamo fare bene e in fretta facciamo. Se dobbiamo inseguirci, polemizzare ribadisco che non siamo incollati alle poltrone. Non ci costringe nessuno. Se il litigio prevale sulla costruzione, il problema c'è e si pone»