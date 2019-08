Salvini apre la crisi, il premier lo sfida in Parlamento. Elezioni anticipate in autunno

La finestra del 20 ottobre cerchiata in rosso dai leghisti come data del voto è quindi già saltata. Resta ancora possibile quella del 27 ottobre che coincide con le elezioni regionali in Umbria. I tempi sono strettissimi e il rischio dell’esercizio provvisorio con possibile aumento dell’Iva è dietro l’angolo. Un effetto che tutte le forze politiche vorranno evitare ma che esige un Governo per realizzarlo e il governo Conte una volta sfiduciato potrebbe procedere solo per l’ordinaria amministrazione. Di qui le ipotesi che circolano di un possibile esecutivo balneare, di minoranza, di transizione che faccia una legge di Bilancio basic evitando l’aumento dell’iva. Ma che potrebbe a questo punto rimanere in piedi fino alla fine dell’anno facendo slittare il voto a marzo.

LEGGI ANCHE / Commissario Ue, taglio parlamentari e manovra: i tre nodi da sciogliere

Salvini però di Governo tecnici o balneari non vuol sentir parlare. «Dopo questo Governo c’è solo il voto», è il mantra del ministro dell’Interno come certifica la nota diffusa in serata. Del resto che il leader della Lega fosse prossimo allo strappo era chiaro da mercoledì. E già nel primo pomeriggio, ieri, i toni si erano ulteriormente alzati. «Dicano chiaramente cosa vogliono fare», sollecitavano i Cinque Stelle lasciando intendere che la Lega puntasse a occupare i principali posti nel Governo. La replica del segretario del Carroccio è quasi immediata. Per smentire ipotesi di rimpasto o nuovi governi sentenzia: «Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l’unica alternativa a questo Governo e ridare la parola agli italiani con nuove elezioni». Non c’è più niente da fare. «Con i Cinque Stelle ci sono visioni differenti. Il voto sulla Tav è solo l’ultima, evidente, irrimediabile certificazione». Il pressing della Lega è fortissimo. Qualcuno lascia trapelare che se Conte non si dovesse dimettere, Salvini ritirerebbe la sua delegazione di ministri dal Governo per aprire formalmente la crisi. Ipotesi che viene però seccamente smentita poco dopo.

LEGGI ANCHE / I timori di Mattarella per un voto in piena sessione di bilancio

Alla fine come si è detto almeno l’accordo sulla parlamentarizzazione della crisi è sancito. Un appuntamento a cui i Cinque Stelle si stanno già preparando. Imputando alla Lega la perdita del Commissario europeo italiano alla concorrenza e il rischio che non venga approvata la riforma sul taglio dei parlamentari che è calendarizzata alla Camera per il sì definitivo il prossimo 9 settembre. E sarà questa la bandiera che utilizzeranno non solo in chiave elettorale. Luigi Di Maio ha chiesto esplicitamente alle altre forze politiche di condividere il via libera alla riforma che può essere anche anticipato. Una mossa che serve anche a creare nuovi giochi parlamentari.