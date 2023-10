Salvini attacca la giudice di Catania: volti familiari alla manifestazione del 2018. Chiesto l’intervento di Nordio e del Csm. L’Anm: valuteremo

Murelli (Lega): no a una giudice attivista

Sulla stessa linea d’onda la senatrice leghista Elena Murelli: «Pericoloso che in un Paese democratico circoli il video di un giudice attivista, che manifesta contro l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. La dottoressa Apostolico dovrebbe smentire la vicenda, anche alla luce degli insulti rivolti alla polizia da parte dei manifestanti. Possiamo parlare di imparzialità delle toghe? Dove sono le garanzie costituzionali, che prevedono la separazione dei poteri, se un magistrato manifesta contro il governo? Non sono solo riflessioni ma spiegazioni dovute ai cittadini, che hanno diritto a una giustizia amministrata in loro nome, a prescindere dagli orientamenti politici dei magistrati».



Kelany (Fdi): sospetta parzialità della giudice

«Nelle immediatezze della pubblicazione delle ordinanze del giudice di Catania sul trattenimento dei migranti tunisini, che ci hanno lasciati stupefatti per l’evidente impostazione ideologica seguita dal giudicante, avevamo detto che avremmo chiesto lumi. Abbiamo depositato dunque un’interrogazione al ministro della giustizia affinché valuti la sussistenza di elementi per attivare i suoi poteri ispettivi», ricorda la deputata di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione. « Peraltro, oggi pare aggravarsi il sospetto di parzialità del giudice in questione, dopo i video postati dal ministro Salvini e che ne provano l’impegno pubblico contro le politiche migratorie del governo di allora. Usare il potere giudiziario per piegare il diritto alla propria visione ideologica è molto grave e lede pesantemente anche il decoro della magistratura e di tutti i magistrati che quotidianamente svolgono con impegno il proprio lavoro, nel rispetto dei principi costituzionali».

Cavandoli e Bisa (Lega): Nordio intervenga

«Like a post di insulti, presenza a manifestazioni estremiste. Non c’è che dire: non male per un magistrato che dovrebbe assicurare terzietà e imparzialità. Impossibile a questo punto -dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli - pensare che le sue idee personali non influiscano sul giudizio che emette con la toga indosso: chiediamo al ministro Nordio un intervento immediato e di fare chiarezza su quello che accade presso il tribunale di Catania». Stessa posizione della deputata della Lega e capogruppo in commissione Giustizia, Ingrid Bisa: «Chiediamo al ministro guardasigilli Carlo Nordio di intervenire quanto prima e fare chiarezza sul video pubblicato oggi da Matteo Salvini, in cui tra i manifestanti che nel 2018 urlavano assassini di fronte a un cordone di agenti delle forze dell’ordine, si riconosce anche il volto di Iolanda Apostolico. La presenza di un magistrato tra le fila di estremisti di sinistra è garanzia della terzietà che un giudice deve assicurare?».

Matone (Lega), Csm apra procedimento contro Apostolico

Attacca la deputata dalla Lega Simonetta Matone: «Un magistrato non deve soltanto essere imparziale, ma lo deve anche sembrare. È inaccettabile che esistano dei video che ritraggono un giudice che partecipa a una manifestazione di piazza contro la Polizia. Il Csm, invece di aprire un procedimento a protezione della Apostolico, dovrebbe aprire un procedimento per proteggere i cittadini da questo magistrato».