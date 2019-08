Salvini al bivio: crisi subito o niente urne fino a primavera 2020 Il bivio di Salvini: crisi prima del 9 settembre o di urne si riparlerà a giugno prossimo di Emilia Patta

Ultimatum Salvini a Conte e Di Maio: intese in fretta o crisi

«Nessuno si tiri indietro dal taglio del numero dei parlamentari», tuona di prima mattina Luigi Di Maio. L'arma da sfoderare in campagna elettorale da parte del M5s nel caso - che al momento resta improbabile – di ritorno precipitoso alle urne in ottobre c'è già: la Lega ha fatto saltare il banco per non approvare la riforma costituzionale che taglia di netto il numero dei parlamentari (più di un terzo) calendarizzata per l'ultimo e definitivo sì alla Camera il 9 settembre.

Se passa il taglio finestra chiusa per almeno 7 mesi

In realtà al leader della Lega Matteo Salvini del taglio in sé importa poco, dal momento che avrebbe comunque una folta pattuglia di parlamentari essendo passato dal 17% delle scorse politiche al 38%, almeno nei sondaggi. Ma certamente la fibrillazione di queste ore e l'aut aut di fatto che ha posto al premier Giuseppe Conte e agli alleati pentastellati dopo il voto del Senato sulla Tav - «nuova agenda e nuova squadra coesa oppure urne» - ha a che fare con la riforma calendarizzata il 9 settembre: se passasse, Salvini si troverebbe in un certo senso imbottigliato, nell'impossibilità di fatto di tornare al voto, fino alla primavera prossima inoltrata.

Per Salvini il rischio di trovarsi «imbottigliato» come Renzi

Un po' come accadde a Matteo Renzi a più riprese nella scorsa legislatura, con la bocciatura di ben due leggi elettorali da parte della Corte costituzionale e la conseguente necessità di intervenire in Parlamento. «Se si fosse votato nel giugno 2017 come chiedevo io - diceva l'ex premier ieri a Palazzo Madama parlando con i cronisti - la storia d'Italia sarebbe stata diversa». Già, perché allora il Pd da lui governato mentre a Palazzo Chigi sedeva Paolo Gentiloni era ancora sopra il 30%. Nel giro di poche settimane iniziò l'inarrestabile declino. E non è un caso che il sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, uno degli uomini più vicini a Salvini e il più convinto della mecessità di staccare la spina per incassare alle urne, abbia la foto di Renzi sulla sua scrivania: una sorta di “memento mori”.

Scenario senza referendum: urne possibili ad aprile

Ora, se la riforma che taglia il numero dei parlamentari sarà approvata il 9 settembre - e certo Salvini non vuole prendersi la responsabilità di far slittare una riforma così popolare a meno che nel frattempo non ci sia una crisi formale e conclamata - occorrerà attendere i tre mesi previsti dalla Costituzione per dare il tempo agli aventi diritto, ossia 500mila elettori o cinque Consigli regionali o un quinto dei parlamentari di una Camera , di attivare la procedura e raccogliere le firme.