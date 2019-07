Salvini al bivio: sfiducia a Conte in Parlamento o voto a giugno

Tensioni tra alleati di governo

Ormai si accettano scommesse. Nella Lega sono sicuri che Salvini farà la crisi ad horas. Nei 5 Stelle, invece, sono sicuri che non succederà nulla e che la marcia indietro è già arrivata con la rinuncia a salire al Quirinale perché quello sarebbe stato davvero il passo ufficiale verso le urne.

Non l’ha fatto – dicono i fedelissimi di Luigi Di Maio – perché avrebbe avuto in mano il cerino della crisi tant’è che perfino al vicepremier grillino era venuto in mente di andare da Sergio Mattarella ma poi si sarebbe fermato proprio per tenersi lontano da qualsiasi responsabilità di accelerare le tensioni.

Dunque, siamo a un passo dalla fine ma ancora in piena tattica. Anche se sul terreno ci sono scontri di sostanza come quello sull’autonomia tra i potenti Governatori del Nord – Luca Zaia e Attilio Fontana – che hanno aperto il fuoco contro il premier dando però l’impressione di voler incoraggiare e spingere Salvini a rompere.

Nel cerchio stretto del Capitano, dove dicono che nel fine settimana ci si ferma a riflettere, sono due i temi controversi da risolvere. Il primo è come costruire il percorso da qui alla rottura. Perché una cosa è chiara, i 5 Stelle non gli semplificheranno le cose. Chi è molto vicino a Luigi Di Maio racconta che se Salvini romperà, la strada sarà necessariamente quella parlamentare. Nel senso che il premier Giuseppe Conte dovrebbe rimettere il mandato ma chiedendo di essere rinviato alle Camere per avere lì la sfiducia. Questo vuol dire che il leader leghista, davanti agli elettori e al Paese, si dovrebbe assumere la responsabilità di votare contro il premier e il Governo - ma insieme al Pd e Forza Italia - spiegando le ragioni della sfiducia.