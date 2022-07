Renzi: per il momento Iv corre da sola. Letta vede Di Maio e Sala. Draghi: «Sarà autunno complesso»

17:29 Ft, con caduta Draghi a rischio accesso a Recovery

«I governi e gli investitori di tutta Europa guardano con nervosismo all’Italia, mentre cercano di capire cosa comporterà il crollo del governo di Mario Draghi per il fondo di risanamento Covid da 800 miliardi di euro dell’Ue, di cui Roma è il principale beneficiario». È quanto scrive sull’apertura del suo sito il Financial Times, tornando sulla crisi del governo italiano in un articolo dal titolo: «L’accesso del Paese alla sua quota degli 800 miliardi di euro dei fondi Ue per il Covid è in gioco dopo l’uscita di Mario Draghi». «Il fondo è il più ambizioso progetto economico comunitario dalla nascita dell’euro. Solo all’Italia sono stati assegnati 200 miliardi di euro di fondi Ue, considerati vitali per rilanciare l’economia del Paese, cronicamente sottotono. Come gli altri Paesi, l’Italia ha concordato un ambizioso calendario di riforme e obiettivi di investimento per sbloccare le tranche di denaro dell’Ue. Ma una campagna elettorale prematura mette in dubbio la possibilità che il Paese riesca a rispettare le scadenze di quest’anno, una preoccupazione riconosciuta dal Presidente Sergio Mattarella quando ha sciolto il Parlamento la scorsa settimana», si legge sul foglio britannico.