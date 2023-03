Salvini: «Codice della fiducia a sindaci e imprese ma la Ue ci dia tempo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il Codice della fiducia a sindaci, imprese e professionisti. Così il ministro Salvini in un punto stampa a porte chiuse battezza, intestandoselo, il nuovo corpo di regole che in 229 articoli e 38 allegati ridisegna le norme per gli appalti pubblici in Italia. E che il giorno dopo l’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri, è stato bersaglio di critiche piovute da tutte le parti. A partire dall’Anac che ha sollevato più di una perplessità sul ridimensionamento delle gare.

«L'attacco del presidente dell’autorità - replica Salvini - è quanto meno sfortunata: a parte il pessimo gusto di dire che i sindaci fanno lavorare i cugini e gli amici, questo vuol dire avere a spregio sindaci e imprese». Salvini poi affonda: «Il sottosoglia di 150mila euro era previsto dalla prima bozza del Codice stilata dal Consiglio di Stato: quindi o i consiglieri favoriscono la corruttela e sarebbe grave oppure non si è capito cosa si sta commentando».

Nella carrellata sul Codice a tutto campo il ministro insiste più volte sul cambio di passo e indica nel nuovo approccio “culturale” l’architrave della riforma. Snocciola poi una per una tutte le novità, anche quelle più contestate. «L’Italia è fatta soprattutto di piccoli Comuni con meno di 5mila abitanti - dice -abbiamo alzato le soglie per l’affidamento diretto, negoziazione senza bando di gara esteso a tutti, il che vuol dire risparmiare un anno di tempo». Ma il punt0 più delicato è ancora quello delle gare. Salvini spiega che sono polemiche senza fondamento perché «in realtà fra il milione e i 5 milioni i Comuni possono decidere tra la procedura negoziata e la gara. Il problema era quello di costringere alla gara tutti anche per opere di scarso rilievo, che ti fa perdere almeno un anno e poi si presta a ricorsi e controricorsi.

Adesso si potrà scegliere se andare a procedura negoziata con un gruppo ristretto di aziende oppure andare a gara ovviamente sotto la soglia europea». C’è poi la questione dei pareri costruttivi per cui«evitiamo la possibilità di dare pareri solo negativi: nessun organismo di vigilanza potrà dire no e punto. Potrà dire sì ma bisogna fare varianti, piantare alberi, farlo tre metri più alto, tre metri più basso». E poi la corsa verso l’operatività di queste regole che escludono, ribadisce Salvini, l’ambito del Pnrr. «Noi ragioneremo con l’Europa sull'entrata in vigore del primo luglio - spiega- Perché abbiamo fatto i compiti e siamo pronti a farlo entrare in vigore nei tempi giusti». L’idea di una proroga piace a tutti, alle stazioni appaltanti innanzitutto. Ma anche alle imprese e ai professionisti. Salvini lo sa: «È chiaro che un nuovo Codice seppur con meno burocrazia e più snello, ha comunque 229 articoli che devono entrare negli 8mila uffici tecnici dei Comuni : ci sarà bisogno di qualche settimana in più - dice -. Quindi se ci permettessero di spiegarl non a Ferragosto ma a fine anno sicuramente i Comuni e le imprese sarebbero contenti».

Sul “giustizialismo” dell’illecito professionale il ministro rassicura di essersene fatto carico. «Ho chiesto di emendare il testo - dice - perché è vero che tra le esclusioni c'erano il rinvio a giudizio e addirittura l’avviso di garanzia, e cioè fattispecie che ci avrebbero portati in Unione sovietica e non in un Paese liberale». Con qualche pennellata di restroscena del Cdm dove «qualche collega giustamente aveva chiesto di portare l’esclusione al terzo grado di giudizio - racconta - ma siamo in Italia e quindi il punto di caduta tra i due eccessi è quanto meno aver previsto per essere esclusi dalle gare almeno un grado di giudizio».