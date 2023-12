Salvini alla convention dei sovranisti: «Ue occupata da abusivi, centrodestra unito la libererà»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’anno prossimo per la prima volta nella storia delle istituzioni europee il centrodestra unito e determinato può liberare Bruxelles da chi la occupa abusivamente». Così il leader della Lega Matteo Salvini concludendo il suo intervento all’evento Free Europe organizzato a Firenze dal gruppo Identità e democrazia al Parlamento europeo.Sono intervenuti i rappresentanti di 12 delegazioni straniere di altrettanti partiti alleati della Lega in Europa, tra cui quella di Marine Le Pen che ha inviato un videomessaggio e del leader olandese Geert Wilders che ha vinto le ultime elezioni nel suo paese. Wilders era stato annunciato come ospite della convention. Ma alcuni impegni politici lo hanno trattenuto nel suo Paese. E ha mandato un videomessaggio nel quale ha definito Salvini «mio amico e ispiratore»

Salvini ad alleati: errore fatale dividersi in Europa

«Il centrodestra in Europa può portare a una rivoluzione solo se è unito, non è una piccola polemica politica italiana. Il governo italiano non è in discussione e governerà per tutti i 5 anni per cui gli italiani ci hanno votato. Io con Giorgia (Meloni, ndr) e Antonio (Tajani, ndr) lavoro benissimo e sto progettando infrastrutture che hanno bisogno di anni per andare avanti. Ma agli amici del centrodestra dico: come stiamo prendendo per mano l’Italia per riportarla a crescere, sarebbe un errore fatale dividere il centrodestra in Europa» ha detto Salvini, che ha aggiunto: «Metteremo giù la nostra idea di Europa, non contro qualcuno, ma fondata sul lavoro, il lavoro al centro, non l’auto elettrica imposta a ogni costo, la tassa sulla casa per favorire magari la potenza cinese».

«Tajani dice mai con Le Pen e Afd? Sbaglia»

«Oggi è una di quelle giornate che credo possano fare la storia, perché per la prima volta nelle istituzioni europee un’altra Europa è possibile senza guida socialista e con un centrodestra che sta governando in Italia e che sia alla guida dell’Europa» ha incalzato Salvini. E a Tajani che dice mai con Le Pen e Afd, il vicepremier leghista ha replicato: «Tajani sbaglia. Io tra Le Pen e Macron preferisco Le Pen e Bardella». E ancora: «A Firenze non c’è un cantiere nero ma un’onda blu. I dati ci dicono che oggi siamo la quarta forza politica al Parlamento europeo. L’obiettivo è di arrivare ad essere la terza, ed essere determinanti»

Le Pen: siamo movimenti di resistenza patriottica

«La posta in gioco per noi è restituire il potere al popolo» in Europa, perché «siamo movimenti di resistenza democratica e patriottica di fronte a una struttura burocratica dominante, di fronte a un potere arbitrario» ha affermato Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, in un videomessaggio inviato all’evento Free Europe. «Nel momento in cui la Ue si appresta a cambiare e semplificare il patto per l’immigrazione - ha aggiunto -, dobbiamo mobilitarci urgentemente in tutti i paesi d’Europa.Per la signora Von Der Leyen l’immigrazione non è un problema, ma è un progetto. Se non facciamo niente, lasceremo che Bruxelles governi a discapito della vita dei popoli europei». «La Commissione europea - ha anche detto Marine Le Pen - agisce contro i nostri popoli, contro le nostre libertà. Questa nebbia tecnocratica che è diventata l’Unione europea non riconosce gli uomini come ricchi eredi di una storia come degli attori di un progresso sociale, ambientale ma come merci, come consumatori intercambiabili, senza radici e senza frontiere. Un vero modello di annientamento dell’identità dei popoli il cui carburante si chiama immigrazione».

Il tedesco Chrupalla (Afd): Europa sia una casa con un muro

«Siamo qui per costruire una nuova Europa, una casa con tanti appartamenti in cui noi abbiamo il diritto di fare quello che vogliamo e come vogliamo. Una casa con un grande giardino dove possano giocare i bambini ma anche con un muro in cui tutti gli indesiderati stiano fuori. Questa Europa sarà un luogo sicuro”. Così Tino Chrupalla, presidente dell’Afd, partito politico tedesco di estrema destra nel suo intervento alla manifestazione ’Free Europe’.««Quella dell’Ucraina non è la nostra guerra, abbiamo bisogno di diplomazia. L’economia russa cresce nonostante le sanzioni mentre quella tedesca retrocede. Ma che follia!», ha anche detto parlando della guerra in Europa. E ha aggiunto: «L’Ucraina non può vincere questa guerra, dovrebbero fermarla. Oggi i tedeschi ne pagano le conseguenze».