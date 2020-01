Salvini: «Dopo settant’anni in Emilia c’è stata una partita» Sul web impazza “Piange il citofono...”, il siparietto Mentana-Damilano, andato in onda su La7 nel corso della maratona sulle regionali di Nicoletta Cottone

Il leader della Lega Matteo Salvini (Epa)

Cita Giorgio Gaber Matteo Salvini, ringraziando gli elettori che sono andati alle urne in Emilia Romagna e in Calabria: «la lezione di Gaber era che libertà e partecipazione devono stare sopra un albero. Chi oggi ha partecipato scegliendo gli uni o gli altri si è fatto carico di un pezzettino di futuro del nostro paese e a loro va il mio ringraziamento». Il leader della Lega Matteo Salvini poco dopo la mezzanotte si presenta al comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, alle porte di Bologna, per un punto stampa. «Mi prendo un pezzetto di merito di aver ri-coinvolto le persone ad andare a votare», ha detto Matteo Salvini commentando i primi dati.

Per la prima volta al Sud siamo determinanti

Parte dalla Calabria, «unico dato certo», dice: «Per la prima volta in una elezione regionale al Sud ci siamo, siamo determinanti, entriamo con forza in consiglio regionale. Vedremo di unire il Paese in nome dello sviluppo, della crescita, del lavoro, del blocco della fuga dei giovani».

In Emilia dopo settant’anni c’è stata una partita

In Emilia Romagna è stata «una cavalcata eccezionale. emozionante, commovente». Si è detto felice «di aver incontrato migliaia di persone». Emozione «che dopo settant’anni in Emilia Romagna ci sia stata una partita. Finora la partita era chiusa prima di cominciare».

Il popolo ha sempre ragione

«Chiunque vincerà che sia Lucia o Stefano, vorrà dire che avrà meritato, perché il popolo ha sempre ragione. Chiunque vinca ha meritato di vincere», dice il leader della Lega Matteo Salvini parafrasando Pierre de Coubertin. Si dice felice che la Lega «sia il primo partito è un'emozione incredibile ».

M5s scompare, se dati confermati

Nel mirino il M5S. «Uno dei due alleati di governo, se i dati saranno confermati, scompare dalla regione Emilia Romagna e dalla Calabria. É evidente che qualcosa domani a Roma cambierà», ha commentato Salvini.