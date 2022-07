Draghi mercoledì alle Camere con voto di fiducia. All’assemblea M5s tensione tra Conte e il capogruppo Crippa. La Lega: basta giochini, si inizi dal Senato

15:58 Landini: ad oggi Parlamento non ha sfiduciato Draghi

«Ad oggi il Parlamento non ha sfiduciato nessuno per adesso, anzi ha votato la fiducia e c’è un Governo che è pienamente in carica. Si è determinata la necessità di una discussione politica che il Parlamento farà. Se vogliamo essere onesti questa fibrillazione si è aperta già dopo l’elezione del presidente della Repubblica e non si è ancora conclusa. Banalmente io penso, come abbiamo detto il 12 luglio quando siamo stati convocati dal Governo, che oggi è momento che il Governo e la politica diano delle risposte ai problemi che il Paese ha». Lo ha detto a Bari il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. «Noi non siamo in Parlamento, non siamo un partito, non siamo noi a poter decidere cosa fa il Parlamento - ha aggiunto Landini - . Noi ci misuriamo con i governi, del resto siamo già al terzo governo in questa legislatura e nella nostra autonomia ci sempre confrontati giudicando i governi per quello che fanno»