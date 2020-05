Salvini e Open Arms: c’è un confine al dovere di soccorso in mare?

Leggi anche Caso Gregoretti, come si svolgerà il processo e cosa rischia Salvini

Le due vicende hanno delle differenze sostanziali: quella attuale riguarda un’imbarcazione privata destinataria di un divieto di ingresso in forza del decreto sicurezza bis, la seconda una nave militare - la Gregoretti - non soggetta al decreto. Ma sotto il profilo giuridico rivestirà, come detto, un ruolo essenziale la definizione del dovere di soccorso dei migranti in mare, che opera allo stesso modo sia per il comandante della nave da guerra, sia per il capitano dell’imbarcazione della nave privata (Ong).

L’obbligo di soccorso

Su questo punto, un’importante indicazione è stata data dalla Cassazione, con la sentenza 6626/2020, pubblicata il 20 febbraio scorso, dopo la concessione dell’autorizzazione a procedere sul caso Gregoretti. La decisione riguarda un terzo episodio dello scontro Salvini-Ong, forse il più famoso: è la vicenda di Carola Rackete, comandante dell’imbarcazione Sea Watch 3 - dell’omonima Ong - arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e violenza contro nave da guerra. La Sea Watch 3 era entrata in porto lo scorso 23 giugno a Lampedusa per sbarcare 42 migranti salvati in acque libiche, contravvenendo a un decreto interministeriale emesso in base al decreto sicurezza bis, e di fatto “speronando” una motovedetta della Guardia di Finanza che aveva provato a impedire l’attracco.

Leggi anche Per la Cassazione Rackete ha rispettato il dovere di soccorso: la nave non è luogo sicuro

La Corte, richiamando diverse Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia – che nella gerarchia delle fonti del diritto hanno un ruolo superiore alle norme nazionali, tra cui rientrano quelle del decreto sicurezza bis - ha dato una definizione molto estesa del dovere di soccorso in mare, stabilendo che questo è inderogabile e può dirsi adempiuto solo con lo sbarco dei migranti, che deve avvenire «nel più breve tempo ragionevolmente possibile» in un luogo ove possano chiedere protezione internazionale, ovvero un’operazione che secondo la Cassazione «non può certo essere effettuata sulla nave». A sostegno viene chiamata la risoluzione del Consiglio di Europa 1821 del 2011, che stabilisce che «luogo sicuro» è quello dove viene garantita la protezione fisica delle persone ma anche «il rispetto dei loro diritti fondamentali». L’arresto della Rackete è stato perciò dichiarato illegittimo, perché solo attraccando in banchina – anche contro il divieto di ingresso italiano – ha adempiuto fino in fondo al dovere di soccorso imposto dalla normativa sovranazionale applicabile. Questo a prescindere, conclude la Cassazione, dal fatto che la motovedetta della Guardia di Finanza non possa essere qualificata come “nave da guerra”, perché al comando c’era un sottufficiale e non un ufficiale: l’adempimento del dovere di soccorso avrebbe in ogni caso reso illegittimo l’arresto nonostante la collisione.

Si tratta di una pronuncia che mette al centro il dovere di soccorso del migrante, di fatto riducendo molto la linea che distingue i rifugiati dai migranti economici, per i quali la protezione internazionale non opera, stabilendo che prima di tutto bisogna consentire loro lo sbarco, dato che la valutazione dello status richiede tempo, e non può certo essere fatta in mare.

La protezione dei confini

Il focus del processo contro Salvini, per la vicenda Gregoretti, sarà la qualificazione giuridica della decisione dell’allora ministro di non autorizzare lo sbarco fino a quando non ha ricevuto la manifestazione di disponibilità di altri Stati europei alla distribuzione dei migranti.