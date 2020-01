Salvini, Facebook e il video del citofono. Rimuoverlo non è stata una buona idea

Cominciamo col dire che esiste una tendenza, per molti versi comprensibile, a responsabilizzare le piattaforme, soprattutto per contenuti illeciti anonimi o comunque diffusi da soggetti difficilmente identificabili o non in grado di risarcire il danno causato. Questa tendenza è una delle ragioni che spingono i social a intervenire per cautelarsi, eliminando contenuti “a rischio”.

Basta un venticello per essere esposti alla gogna

Questo caso però ha una peculiarità non da poco. Il video dà conto di un gesto politico compiuto dal leader del partito che in questo momento riscuote i maggiori consensi a livello nazionale. Di più: Salvini tiene questo comportamento nel pieno fuoco della campagna elettorale, di fronte a microfoni e telecamere. Attraverso il citofono, egli mostra al Paese la propria concezione della giustizia e dei diritti della persona, ove basta un venticello per essere esposto alla pubblica gogna. E questo breve filmato ci dice anche quali sono gli strumenti che l’ex ministro dell’interno utilizza per ottenere il gradimento della gente.

Il paradigma dell’involuzione dell’agire politico

In sintesi, quel video – che forse per questo ha fatto tanto scalpore – sembra rappresentare la quintessenza della ideologia politica di Salvini e del metodo che utilizza per dominare la scena pubblica. Per questa ragione, forse, proprio tali immagini potranno essere usate dagli storici come paradigma dell’involuzione dell’agire politico dei nostri giorni.

Video del citofono, l'avvocata: perseguiamo Salvini e gli haters

Non è stato un buon servizio alla democrazia

Se le cose stanno così, cancellare quel contenuto significa nascondere all’opinione pubblica di oggi e di domani un dato importante per conoscere e giudicare il potere. Sul piano giuridico, Facebook poteva cancellarlo, ma cancellandolo non sappiamo se abbia fatto un favore a Salvini, ma certo non ci pare abbia reso un buon servizio alla democrazia.

