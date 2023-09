Decreto Caivano: ammonimento del questore e daspo urbano per i minorenni dai 14 anni

Caivano, Meloni: "Mai più zone franche"

Garlatti: abbassare l’età imputabile non serve

«Abbassare l'età imputabile non serve. Già oggi il minorenne che ha meno di 14 anni e commette reato può essere convocato davanti a un giudice. Inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, può essere destinatario di interventi di sostegno che includano anche la sua famiglia. Nei casi più gravi anche il minore di 14 anni può essere destinatario di misure di sicurezza basate sulla sua pericolosità sociale», ha osservato l’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti, che ha scritto una nota alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni (video) alla vigilia di un Consiglio dei ministri. «Occorre pensare a sanzioni penali su misura per i minorenni, diverse da quelle degli adulti e parametrate alla gravità del fatto – ha affermato Carla Garlatti - come, per esempio, l'obbligo di svolgere servizi per la collettività. Ancora, nell'ottica del recupero e del reinserimento del minorenne, oltre che del contrasto alla recidiva, va valorizzata la giustizia riparativa, che offre strumenti che consentono all'autore del reato di comprendere la gravità delle proprie azioni, anche in relazione alla sofferenza di una vittima che finalmente non è più sola e trova supporto». Per Garlatti «non si può avere soltanto un approccio di tipo repressivo: il ragazzo che sbaglia va certamente punito, ma questo non basta. È necessario in primo luogo investire nella prevenzione, rafforzando gli interventi educativi - in particolare nelle zone a maggior criticità - valorizzando il lavoro di rete tra scuole, autorità giudiziaria e servizi del territorio, creando percorsi di presa in carico che supportino l'intero nucleo familiare. Questo sempre che il contesto familiare non risulti dannoso per lo sviluppo e il futuro del ragazzo: infatti è chiaro che quando l'ambiente è permeato da una cultura dell'illegalità, come avviene nelle famiglie che appartengono alla criminalità organizzata, l'unico modo per sottrarlo a un destino già segnato e per mostrargli che può esistere un altro tipo di vita, è quello di è allontanarlo».



Salvini: giovedì in cdm decreto sulle baby gang

Il cosiddetto decreto Caivano sarà in Consiglio dei ministri giovedì 7 settembre. «Conto che in Consiglio dei ministri domani ci sia un un provvedimento a proposito di baby gang e delinquenza minorile, che aumenta i controlli e le sanzioni. Abbassare l’età per essere imputabili è utile perché il 14enne che gira con un coltello o con una pistola, è capace di intendere e volere e se sbaglia, se uccide, se rapina, se spaccia deve pagare come paga un 50enne». Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, aggiungendo che il provvedimento «era già pronto da tempo perché i decreti non si fanno in un quarto d’ora». Salvini ha anche ribadito che il blitz interforze a Caivano - 400 uomini impegnati, nel corso del quale sono anche stati sequestrati proiettili per kalashnikov - non è stato «uno show».

Strage di Brandizzo: se c’è errore, c’è il licenziamento anche nel pubblico

Sulla strage di Brandizzo il vicepremier ha detto: «Chiederò che se a nome del pubblico qualcuno ha sbagliato paghi. Non faccio il magistrato, c’è una inchiesta in corso però il licenziamento non può essere solo nel settore privato, se c’è un errore e in questo caso con 5 vittime, non è un errore di contabilità». Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha detto che «se verrà confermato quello che sta emergendo, che è al di fuori di ogni regola e logica, chiederò all’azienda competente di prendere evidenti provvedimenti», ha rimarcato Salvini. «Non c’è nessuna consuetudine di andare a morire sui binari».

La legge elettorale per le europee ora non si cambia

«La legge è questa e non cambia: si voterà il prossimo giugno e non è serio cambiare la legge elettorale per le europee un anno prima delle elezioni. L’ultima delle preoccupazioni mie, della Lega e del governo è cambiarla, per fare più confusione. Quella è e quella rimane», ha detto il vicepremier Matteo Salvini nell’intervista. «Leggevo su qualche giornale che staremmo parlando della legge elettorale per le elezioni europee, ma - afferma Salvini - figurati se con tutti i problemi che abbiamo da risolvere abbiamo tempo da perdere o da dedicare alla legge elettorale per le europee, alle soglie di sbarramento, pura fantasia».

Europee: mai proposto una candidatura a Vannacci

«Non ho mai incontrato di persona il generale Vannacci, magari lo farò, non gli ho mai proposto una candidatura per le europee, anche questo è il calcio mercato estivo per occupare le pagine», ha affermato Salvini nel corso dell’intervista tornando sulle polemiche per le frasi del generale Roberto Vannacci contenute in un libro autoprodotto. «Mi sono impegnato a leggere il libro, poi ci saranno dei passaggi che condividerò, ne ho letto degli stralci sulla giustizia, sull’immigrazione, sulla sicurezza, ce ne saranno altri che non condividerò, perché l’omosessualità non è qualcosa contro natura, ma è qualcosa che è. Però la libertà per me viene prima di tutto», ha detto Salvini che ritiene sbagliato «il linciaggio di un generale della Folgore che ha portato alto l’onore dell’Italia all’estero. Non penso che sia lui il problema dell’Italia».