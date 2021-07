Salvini: governo non rischia, per noi Draghi è garanzia. Botta e risposta con Letta

1' di lettura

Chi vuol sabotare Draghi? Matteo Salvini dal Papeete accusa Giuseppe Conte: vuole terremotare il governo, con Letta a far da “palo”. Conte non ribatte ma Enrico Letta si indigna, risponde che finora è stata la Lega a mettersi di traverso e che Salvini farebbe bene a non usare un linguaggio degno di certi consiglieri della Lega “dalla pistola facile”. Il Pd diserta la festa della Lega a Milano Marittima. I toni si infiammano. Anche se ripercussioni dirette sulla tenuta della maggioranza ad ora dal governo non ne temono.

Salvini: governo non rischia ma i 5s frenano su tutto

«Per noi la garanzia è Mario Draghi» ha detto dalla spiaggia del Papeete di Milano Marittima (Ravenna), il leader leghista Matteo Salvini, poco prima dell’inizio della festa di Lega Romagna, per cui è previsto un intervento telefonico di Silvio Berlusconi. «Dal nostro punto di vista, il governo non rischia», ha aggiunto, individuando negli esponenti del Movimento 5 Stelle gli unici che «hanno minacciato il governo negli ultimi giorni di farlo cadere tre volte: frenano su tutto, sulle infrastrutture, sulla scuola»

«A settembre rivedere il reddito di cittadinanza»

«Io parlo di tasse e lavoro quello di cui parla la gente sotto l’ombrellone. Negli ultimi due giorni tutti quelli che ho incontrato mi hanno detto che non trovano gente per lavorare. A settembre dovremo rivedere il reddito di cittadinanza, che è un disincentivo al lavoro» ha incalzato Salvini. E sul fronte delle tasse ha chiosato: «Sappiamo che non sarà questo il governo della flat tax, ma vediamo di evitare il peggio»