Salvini incontra le parti sociali e Siri illustra la flat tax: obiettivo 40 milioni di beneficiari

Si lavora inoltre a una seconda fase della pace fiscale, con la possibilità di chiudere con le imprese altri contenziosi. Per il sottosegretario al Mef Massimo Bitonci si tratterebbe di un intervento di natura forfettaria. Parlando delle ipotesi a favore degli esercizi commerciali, zero commissioni per i pagamenti con Pos sotto i 25 euro e contactless.

Un punto sulla situazione dei conti pubblici è stato fatto dal presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi. «Il tiraggio delle misure del Reddito di cittadinanza e Quota 100 è inferiore al previsto, anche perché sono partite a metà anno. Maggiori incassi da fatturazione elettronica, maggiori dividendi da Bankitalia. Quindi un po' di margini ci sono, per fare degli interventi, che stanno a cuore dei cittadini, ma dovremo parlarne con la nuova commissione».

Ma è dura la reazione su tutto il senso dell'operazione da parte del premier Giuseppe Conte. «Se qualcuno pensa che nella riunione tra il vicepresidente del Consiglio e le parti sociali in corso «non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali ma anticipa temi, dettagli di quello che ritiene dovrebbe essere la manovra economica, questo non è corretto affatto, si entra sul terreno di scorrettezze istituzionali». Per il capo dell'esecutivo «la manovra economica viene fatta qui dal presidente del Consiglio con il ministro dell'Economia, con tutti gli altri ministri interessati. Non si fa altrove, non si fa oggi e i tempi, tengo a precisarlo, li decide il presidente del Consiglio, sentiti gli altri ministri, in primis il ministro dell'Economia. I tempi non li decidono altri». Qui Salvini dribbla lo scontro. «È chiaro che i tempi della manovra li detta il presidente del consiglio, verso il quale abbiamo piena fiducia, ma prima si fa e meglio è».

Da par suo Luigi Di Maio, su Facebook, non lesina critiche. Se i sindacati «vogliono trattare con un indagato per corruzione messo fuori dal governo, invece che con il governo stesso, lo prendiamo come un dato. Ci comportiamo di conseguenza. Ora ho capito perché alcuni sindacati attaccano la nostra proposta sul salario minimo. Parlino pure con Siri, parlino pure con chi gli vuole proteggere le pensioni d'oro e i privilegi. Hanno fatto una scelta di campo, la facciamo pure noi! Per quanto mi riguarda, basta recite, pensiamo a governare».