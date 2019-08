Salvini: «La manovra è pronta. Tasse al 15% e no all’aumento dell’Iva» Tra le proposte: nuova pace fiscale e meno tesse sulla casa di Andrea Marini

Salvini apre la crisi e si candida a premier, Conte in campo

«Tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell'Iva ma riduzione delle tasse sulla casa. La nostra manovra economica è già pronta, a Renzi interessa solo perder tempo per salvare la poltrona». Così il segretario della Lega Matteo Salvini, che prova a stoppare l’ipotesi di un rinvio del voto, come chiesto sia dal M5S che da parte del Pd (ala renziana).

Al voto entro ottobre

Il Carroccio vede come fumo negli occhi l’ipotesi di un governo governo istituzionale per evitare l’aumento dell’Iva. Per questo prova a chiudere lo scenario con una contro-iniziativa: se si va alle urne subito, entro ottobre, il Carroccio vince e a quel punto ci penserà il nuovo governo a trazione leghista a evitare l’auemnto dell’Iva. Anzi, la nuova manovra è già pronta con tanto di riduzione delle tasse.

Dalla pace fiscale allo stop all’aumento dell’Iva

Quale sia l’impianto della manovra targata Lega, lo aveva già anticipato al Sole24Ore il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci: Dieci miliardi da destinare alla riduzione dell'Irpef pagata da pensionati e dipendenti; un secco no a qualsiasi intervento sull'Iva, anche di tipo selettivo; l'avvio della pace fiscale 2.0 che questa volta sarà incentrata sulla possibilità per imprese e contribuenti di accordarsi preventivamente con il Fisco, senza versare interessi e sanzioni, nei casi di accertamenti induttivi o presuntivi.