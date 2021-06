Salvini: sui licenziamenti assoluta sintonia con Draghi

2' di lettura

La Federazione del centrodestra non entra a palazzo Chigi. Quel progetto caduto come un fulmine a ciel sereno sulla coalizione non è stato posto sul tavolo dell’incontro odierno del leader leghista con Mario Draghi. Eppure, in mattinata fonti del Carroccio avevano fatto sapere che Salvini sarebbe andato dal presidente del Consiglio per presentarsi come «rappresentante della nuova federazione del centrodestra». Un cambio di rotta, dunque, valutata l’inopportunità della sede e l’inappropriatezza di rivolgersi a un premier chiamato a guidare il Paese senza indossare maglie politiche. La nota fornita da palazzo Chigi a fine incontro è stata infatti chiarissima, segnando il perimetro dei temi che sono stati consentiti. Con il leader leghista il faccia a faccia «è stato cordiale» e «si è discusso della situazione economica del Paese, che è in ripresa, e delle riforme». Nulla di più.

Salvini: con Draghi condivisione, parlato fisco e giustizia



Con Draghi «abbiamo perso di vista l’orologio. Un’ora e mezzo di confronto su tanto se non su tutto. Sostanziale condivisione e soddisfazione per quello che si sta facendo. Stiamo dando agli italiani ottimi risultati: abbiamo parlato della riforma del fisco e della giustizia e del senso dei referendum. Scuola, Europa, banche, disabilità: un confronto a 360 gradi, utile e da tenere di frequente per arrivare a una crescita più sostenuta» ha detto Salvini all’uscita da Palazzo Chigi.

«Sui licenziamenti assoluta sintonia con Draghi»



Sul nodo blocco licenziamenti c’è «assoluta sintonia» con Mario Draghi. «I settori che crescono che corrono che hanno bisogno di assumere, non di licenziare, penso all’industria e all’edilizia, devono tornare a essere liberi di agire sul mercato; poi i settori che hanno sofferto di più, penso al commercio, ai servizi, al turismo, avranno tempo fino a ottobre per organizzarsi, con l’obiettivo di una estate da boom economico» ha aggiunto il leader della Lega

«Bene Draghi sui migranti, Italia non è campo profughi Ue»



Condivisione anche sul tema migranti. «L’Italia non può essere lasciata sola, non può essere trattata come il campo profughi d’Europa, quindi la condivisione con gli altri paesi Ue e la collaborazione con paesi africani è fondamentale, siamo assolutamente in linea con il presidente Draghi, speriamo che non ci siano egoismi».