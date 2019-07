Salvini-Di Maio, che fare? Costi e benefici di una eventuale crisi di governo

LEGGI ANCHE: Salvini: «Ho perso la fiducia», domani niente Cdm. Di Maio: se vuole la crisi lo dica

Le crisi di governo sono rischiose. Si sa come cominciano ma non si sa come finiscono. Nel nostro caso non è affatto certo che la caduta del governo Conte porti necessariamente a nuove elezioni. Dipenderà dalle decisioni del presidente della Repubblica, che a sua volta dipenderanno dal fatto che in Parlamento ci sia o meno una maggioranza alternativa a quella attuale. Esiste questa maggioranza? Sulla carta sì. I gruppi parlamentari del M5s e del Pd possono contare alla Camera su 327 voti e al Senato su 158. Sempre sulla carta, a questi numeri si potrebbero aggiungere altri voti provenienti dal gruppo misto. Oggi un governo M5s-Pd sembra un esercizio di fantapolitica. Ma non è detto. Qualcosa si sta muovendo. Per ora a Strasburgo, dove i rappresentanti del Movimento hanno votato insieme a quelli del Pd a favore di Sassoli come presidente del Parlamento e della von der Leyen come presidente della Commissione, risultando tra l’altro decisivi.

Quel che è certo è che una eventuale crisi di governo, con il rischio di elezioni anticipate, provocherebbe una profonda spaccatura nel Movimento a livello di gruppi parlamentari. Sono in tanti quelli che non verrebbero rieletti. E lo sanno. Queste sono le ragioni per cui al Movimento non conviene divorziare dalla Lega. Solo lo status quo ne può garantire l’unità. Ed è per questo che in fondo anche a Salvini non conviene la crisi. Per ora il governo Conte è ancora il punto di equilibrio per entrambi i partiti. L’ipotesi di una altra maggioranza dentro questo Parlamento non si può scartare del tutto.

Una crisi di governo creerebbe una situazione parlamentare nuova e imprevedibile. Molti parlamentari del M5s sarebbero disposti a tutto. E questo Salvini lo sa. E c’è di più. Di fronte alla prospettiva di elezioni anticipate che vedrebbero la vittoria di una coalizione di destra, che oltre a conquistare il governo si prenderebbe anche la presidenza della repubblica nel 2022, quanti parlamentari del Pd, e anche di Forza Italia, rifiuterebbero di associarsi ai dissidenti del Movimento per votare un governo di responsabili che serva a prolungare questa legislatura e a guadagnare tempo? E il tempo in politica è tutto.