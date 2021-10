Salvini-Meloni insieme a Roma per Michetti: «Sintonia politica, destinati a governare insieme»

1' di lettura

Dopo la mancata foto di gruppo a Milano con Matteo Salvini che ha lasciato il palco prima dell’arrivo in ritardo causa volo cancellato di Giorgia Meloni, il centrodestra si fa trovare unito a Roma per chiudere in periferia (Spinaceto) la campagna elettorale del candidato Enrico Michetti.

Così, prima della loro conferenza stampa congiunta, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si abbracciano in favore di telecamere e fotografi: un modo per calmare le acque dopo i dissapori. «C’è affetto politico, siamo destinati a governare assieme», ha detto il segretario leghista che ha poi pubblicato su Twitter l’autoscatto con Meloni accompagnandolo al commento: «Vinciamo e cambiamo l’Italia!». E Meloni conferma: «La sinistra ha strumentalizzato su presunte nostre divisioni - ha detto Meloni -, ma noi siamo compatti, abbiamo una visione comune, non siamo come la sinistra che sta insieme per le poltrone».

Loading...

Anche Beppe Grillo in campo per Raggi (in collegamento)

Sul fronte del Movimento 5 Stelle anche Beppe Grillo stasera sarà in campo per Virginia Raggi alla chiusura della campagna elettorale. Il fondatore del M5s si collegherà con il palco a piazza Bocca della Verità, dove la sindaca uscente sarà dalle 20 con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio.