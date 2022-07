Salvini: ombre russe sulla crisi di governo? Fesserie. Priorità flat tax, pace fiscale e stop legge Fornero

8:41 Salvini: Meloni premier? Perché no, scelgono italiani

« Se la Lega prende un voto in più l’indicazione la darà Salvini, se Berlusconi prenderà un voto in più l’indicazione la darà lui». L’ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini alla domanda se ha nulla in contrario all’ipotesi che Giorgia Meloni diventi il prossimo presidente del Consiglio, ospite di Radio 24. E ha aggiunto: «Lasciare la scelta agli italiani e non a logiche di partito, a strane alchimie e algoritmi, più semplice di così? Poi non c’è nessuna vittoria scontata il 25 settembre: 66 milioni di italiani decideranno se il futuro è quello del Pd, dei 5 Stelle o quello della Lega e del centrodestra».