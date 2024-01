Salvini: non corro alle europee. E lancia la candidatura di Vannacci

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Non mi candido alle elezioni europee. Continuerò a fare il ministro». Con questo annuncio a “Quarta Repubblica” su Rete 4,il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, scioglie la riserva in vista dell’appuntamento elettorale del 2024. Un’accelerazione rispetto al confronto interno nella maggioranza con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, nella conferenza stampa del 4 gennaio, aveva lasciato chiaramente intendere l’intenzione di scendere in campo in prima persona. Ora, però, lo schema dei tre leader (Meloni, Tajani e Salvini) è saltata e si dovrà capire quali saranno le mosse della premier.

«Faccio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sono tre ministeri in uno, faccio il segretario della Lega e quindi mi sembra più che sufficiente quello che sto facendo. Poi è chiaro che Giorgia Meloni e Antonio Tajani faranno le loro scelte» ha ribadito Salvini in un’intervista a Rtl 102.5.

L’ipotesi della candidatura di Meloni

L’idea era che, per non distrarsi troppo dall’impegno di capo del governo, Meloni possa partecipare solamente a pochi eventi elettorali. Il suo nome sulle liste, è la lettura data dai suoi collaboratori, sarebbe un bel traino per Fdi, che punta a replicare, se non superare, il risultato delle politiche.

La frenata di Tajani

Ma lo schema delle “tre punte” non aveva convinto il leader di Forza Italia Antonio Tajani. Se «si candidano nello stesso momento la premier e i due vicepremier, credo ci sia il rischio che si perdano di vista le priorità del governo» aveva messo le mani avanti il ministro degli Esteri che peraltro aveva già subordinato allo svolgimento del congresso di Fi a fine febbraio una sua eventuale scelta sulla candidatura. Parole che nella maggioranza erano state lette come un “freno” all’idea di presentarsi in prima persona: alle europee ci sono le preferenze, uno dei ragionamenti ricorrenti, e l’esito del voto sarebbe inevitabilmente una conta che potrebbe non essere per tutti indolore.

Salvini: mi piacerebbe la candidatura di Vannacci

Salvini non solo si è ritirato dalla corsa ma ha lanciato una candidatura: quella del generale Roberto Vannacci . «A me piacerebbe - ha detto -, un’altra delle vittime della sinistra radical chic». E ancora parlando a Rtl 102.5: «Mi è stato chiesto se mi piacerebbe ospitare nelle liste dell Lega il generale, vittima di una becera campagna mediatica» e «se accettasse sarebbe un fatto positivo. Nelle nostre liste ospiteremo candidati che non hanno una tessera di partito in tasca ma hanno una chiara idea di Europa», ha affermato il leader del Carroccio. Pronta la replica del militare: «Ringrazio per il pensiero e per la fiducia, a mente fredda valuterò, fermo restando che per il momento faccio il soldato».