Salvini: «Ho perso la fiducia», domani niente Cdm. Di Maio: se vuole la crisi lo dica

Salvini: se non si fa niente a casa, parlano gli italiani

«O si fanno cose o si va a casa - dice Salvini parlando alla festa della Lega di Barzago (Lecco) - e se qualcuno non ha intenzione di fare niente si va a casa e parlano gli italiani». «Io porto pazienza - aggiunge - fin quando vedo che c'è la possibilità di fare le cose vado a avanti, stare al governo per scaldare la poltrona è l'ultima cosa che voglio fare».

Salvini: non sarò al Cdm per altri impegni

In giornata, parlando a Helsinki con i cronisti, Salvini ha spiegato che «oltre questo governo ci sono solo le elezioni» , avvertendo che «per altri impegni» non parteciperà al consiglio dei ministri di domani, così come non sarà presente al vertice sulle autonomie, dove «abbiamo tanti validi leghisti». Un’assenza che, precisa la Lega, «Salvini non ha collegato a una perdita di fiducia». Per il ministro dell’Interno in ogni caso «non ci sono altri governi possibili», «se non ha più senso andare avanti perché i no prevalgono sui sì, la via è quella del voto». Ma su tempi e modi di un possibile ritorno alle urne «non mi faccio queste domande, c'è un presidente della Repubblica che fortunatamente è garante», ma in ogni caso «non mi do scadenza».

«Le teorie di di Maio arrivano lontane, lascio a lui i suoi sfoghi - dice ancora Salvini - abbiamo preso atto della svolta storica dei 5s che hanno votato assieme a Merkel, Macron, Berlusconi e Renzi. Noi andiamo avanti sui fatti». Anche perchè la fiducia con l’alleato di governo «purtroppo si è persa, anche a livello personale».

Di Maio: noi leali, se Lega vuole tornare con Berlusconi lo dica

Su Facebook Di Maio spiega che «se la Lega vuole far cadere il governo lo dica chiaramente e se prenda le responsabilità». E reclama «rispetto» per il Movimento: «Si attacca il M5S per fare notizia e coprire le inchieste che riguardano i finanziamenti alla Lega di questi giorni però», scrive, dire che in Europa «governiamo con Pd e Forza Italia è una falsità, un attacco grave e frontale che non posso assolutamente permettere perché si deve portare rispetto al Movimento 5 Stelle». Mentre «noi siamo responsabili e leali, il governo per noi avanti» avrebbe detto poi Di Maio, secondo quanto si apprende, durante una riunione con i suoi fedelissimi, «ma da quello che vedo la Lega vuole tornare con Berlusconi e se è così lo dica chiaramente, lo dica agli italiani».