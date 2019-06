Salvini, Le Pen, Orban: i margini stretti dei sovranisti per cambiare le regole Ue

È difficile dire quanto sia realistica la possibilità di creare un solo gruppo parlamentare. I partiti nazionalisti hanno sensibilità diverse, obiettivi dissimili, culture divergenti. Ciò detto, Sylvain Kahn nota in un recente articolo per la Fondation Robert Schuman che prima del 2014 la maggior parte dei deputati estremisti sedevano tra i non-iscritti. La loro presenza in tre gruppi distinti nella legislatura appena conclusa testimonia già di «un processo di raggruppamento».

EUROPARLAMENTO / Netta maggioranza europeista



Sylvain Kahn parla quindi di «una orbanizzazione dei movimenti nazionalisti». Il premier ungherese Viktor Orbán è diventato un modello non solo ideologico ma anche strategico per molti partiti euroscettici: «L'obiettivo non è più di far esplodere l'Unione europea o di costringere il proprio paese a uscirne, ma piuttosto di cambiarla a favore del proprio programma politico», spiega il professore di Sciences Po a Parigi. In questo senso, Matteo Salvini può contare sull'appoggio di Marine Le Pen, ma paradossalmente è ancora incerto cosa voglia fare lo stesso Orbán il cui movimento Fidesz, pur sospeso, è ancora parte del Partito popolare europeo.



In Consiglio serve minoranza di blocco

L'istituzione più debole è probabilmente il Consiglio. L'organismo co-legislatore insieme al Parlamento che raggruppa i 28 governi dell'Unione prende le decisioni solitamente a maggioranza qualificata. I campi in cui vige l'unanimità sono principalmente la politica fiscale e la politica estera. I tre paesi espressamente euroscettici o nazionalisti – ossia Polonia, Ungheria e Italia – non hanno insieme una minoranza di blocco (pari al 35% dei voti ponderati). Possono però ottenerla associando la Repubblica Ceca e il Regno Unito, per esempio.



A Bruxelles o a Strasburgo, le alleanze si fanno e si disfano a seconda dei dossier. Non vi sono regole prestabilite e prevedibili. Le trattative diplomatiche assomigliano ai tavoli di biliardo più che alle partite di Monopoli. Si gioca di sponda. Le scommesse sono calcolate, e di breve periodo. Gli interessi nazionali hanno innumerevoli gradazioni di grigio (per esempio, quanto l'Ungheria e la Polonia vorranno mettere a rischi fondi europei e aiuti agricoli?).