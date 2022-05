Salvini pensa a una visita a Mosca, gelo del governo. Poi frena: «Non è certo che andrò»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«È mio dovere fare di tutto per cercare di dare un contributo per il raggiungimento di una pace giusta, usando l’arma più forte: la diplomazia»: il leader della Lega Matteo Salvini - in un’intervista alla Stampa - , ha confermato la sua intenzione di andare a Mosca nei prossimi giorni. Una notizia trapelata all’indomani del colloquio Draghi-Putin che gli ambienti del partito avevano subito ridimensionato parlando di «ipotesi di lavoro».

Iniziativa che, malgrado non sia stata ancora formalizzata, è stata accolta con freddezza in ambienti di governo. Non a caso Salvini ha precisato: qualora il viaggio di concretizzasse, aggiunge, «farò tutti i passaggi necessari e ne parlerò prima di tutto con il presidente Mario Draghi». Poi un’ulterore precisazione: «Si va se serve, certezze non ce ne sono» dice a Sabato Anch’io su Rai Radio Uno. «Non commento ipotesi di viaggi anche abbastanza improbabili. Quindi non faccio alcun commento» dice il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

«Ce la sto metendo tutta»

Durante un incontro elettorale a Como, l’ex ministro dell’Interno ha fatto capire che il suo tentativo di incontrare Putin è molto serio: «Draghi ha fatto bene a chiamare Putin e io ce la sto mettendo tutta. Ma già sento i ritornelli della sinistra perché se dice di andare a Mosca qualcuno che va bene al politicamente corretto, allora è una grande operazione di pace. Se ci va Salvini chissà cosa succede, però abbiamo le spalle larghe e bisogna solo tirare dritto».

Il precedente sfortunato

Se questa missione dovesse andare in porto - a pochi giorni dalle amministrative - si tratterebbe della seconda iniziativa diplomatica dopo quella sfortunata dell’8 marzo. In quella occasione Salvini venne contestato alla stazione Przemyśl , la cittadina polacca ad una decina di chilometri al confine con l’Ucraina, dal sindaco della città Wojciech Bakun che prima ringraziò l’Italia, quindi, davanti alle telecamere, mostrò una maglietta con il volto di Putin. E rivolgendosi a Salvini disse: «Io non la ricevo, venga con me al confine a condannarlo». Da tempo il “Capitano” ripete che sarebbe pronto ad andare “anche a piedi” a Mosca, come a Istanbul, pur di perorare la causa della pace e del dialogo.

Proprio riguardo a una missione nella capitale russa, il leader leghista era stato al centro di una polemica giornalistica il mese scorso, dopo che alcuni organi di stampa avevano dato per imminente la sua partenza. Iniziativa che lui stesso smentì seccamente, comunicando di non aver mai nemmeno chiesto il visto e «di non sapere nemmeno» dove si trovasse il suo passaporto. Ma stavolta il quadro sembra essere molto diverso.