Salvini: «Voto anticipato? Vediamo». Il deficit/Pil «non potrà stare sotto il 2%» Al Viminale l'incontro sulla manovra. La flessibilità che il governo chiederà all'Europa deve servire secondo il leader della Lega a tre obiettivi: investimenti, opere pubbliche e taglio delle tasse. Insomma siamo al momento «del coraggio e delle decisioni, non del tirare a campare, altrimenti arriviamo agli zero virgola» di crescita di Nicola Barone

La domanda è quella sulla bocca di tutti. Il governo è alla fine? «Confesso che negli ultimi mesi il percorso è diventato parecchio più accidentato. Io ho pazienza finché c'è la possibilità di fare qualcosa di buono per il Paese. I nostri nonni ci insegnano però che la pazienza ha un termine». Se non è un avvertimento gli assomiglia molto, del resto sono settimane che Matteo Salvini non perde occasione per pungolare gli alleati nella maggioranza gialloverde. Dopo aver visto le parti sociali il messaggio si fa ancora più esplicito. Se ci saranno elezioni anticipate o meno «lo vedremo di qui a breve». A settembre? «Anche prima». E la manovra «dovrà essere coraggiosa ma responsabile, non azzardata. Sicuramente prevederà trattative con la futura commissione europea. È chiaro che non si può stare sotto il 2%» nel rapporto deficit-Pil.

Parlando di primo mattino a Radio24, fresco di incasso del sì al suo nuovo provvedimento in materia sicurezza, il vicepremier spiega che chiederà il voto degli italiani se dovesse avere certezza che le strade di Lega e M5S sono ormai troppe diverse su temi come lavoro, energia, scuola («per la Lega non ho mai chiesto mezza poltrona in più»). Non senza però lesinare, da subito, critiche a membri dell'esecutivo stesso («Toninelli non mi sembra all'altezza di gestire le infrastrutture di un Paese bello ma difficile come l'Italia»).

Ora è l'agenda economica a incombere sul governo, atteso alla prova di una manovra carica di incognite ma comunque onerosa. Al salario minimo proposto dai Cinque Stelle il leader del Carroccio dice di preferire in ordine di tempo il taglio delle tasse («prima di redistribuire bisogna crearla la ricchezza»).