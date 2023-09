Salvini a Pontida con Le Pen marca la distanza con gli alleati

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Da un paio di giorni all’attacco, soprattutto di Bruxelles che sarebbe «cieca e sorda» rispetto a Roma, Matteo Salvini si prepara all’affondo. Contro quell’Europa «distratta, complice e inutile», contro gli sbarchi dei migranti che non si fermano e per invocare gli «estremi rimedi» a cui ricorrere dopo quello che viene considerato un vero e proprio fallimento delle vie diplomatiche. Un affondo che soprattutto rischia di trasformarsi in fuoco amico contro gli alleati di governo.

L’arrivo di Marine Le Pen

Il ring scelto sarà il palco di Pontida domenica, quando il segretario della Lega proverà a scaldare di nuovo il suo popolo spalleggiato per la prima volta dalla special guest Marine Le Pen, oggi sentita in videoconferenza dopo l’udienza del processo Open Arms a Palermo. Lì avvierà di fatto la corsa alle Europee di giugno, lui che l’ultima volta - era il 2019 - conquistò la vetta del 34% a Strasburgo e ora i più pessimisti temono non sfiori il 10.

Distanze (cresciute) tra gli alleati

Dallo stesso pratone della Bergamasca che da 30 anni rinnova il “rito” padano ospitando il raduno della Lega, e fedele alla promessa fatta l’anno scorso a una settimana dal voto (»Io, Giorgia e Silvio governeremo bene e insieme per 5 anni»), Salvini ora manderà un messaggio anche ai compagni di squadra al governo. Più o meno esplicito. Per Silvio Berlusconi scomparso a giugno è previsto un ricordo ad hoc, così come per Roberto Maroni. Ma è politico il fronte più caldo. Del resto da settimane le distanze tra alleati sono cresciute (in particolare con Antonio Tajani). E da giorni i toni si sono alzati. A cominciare dal rispetto chiesto più volte a FI e FdI per la scelta di invitare a Pontida la leader del sovranismo francese (forse non a caso quest’anno lo slogan della manifestazione sarà “A difesa delle libertà”). E ancor di più per voler restare suo alleato in Europa, sapendo bene quanto il nome di Le Pen sia divisivo. Perfino dentro la Lega con assenze minacciate a bassa voce tra i leghisti veneti. Premesse che fanno dedurre che l’ex “Capitano” possa ora alzare il tiro, approfittando del campo favorevole ossia quella Pontida dove, secondo la tradizione, i comuni della Lega lombarda giurarono contro l’invasore Federico Barbarossa.

Salvini parla francese grazie all'intelligenza artificiale e invita tutti a Pontida

Accuse all’esecutivo sugli irregolari

L’accusa indiretta all’esecutivo Meloni sembra quella di non aver fatto abbastanza come il leghista fa intendere ricordando che quando era ministro al Viminale, gli irregolari in arrivo «erano meno di un decimo» di oggi. Nessun commento dai meloniani, solo alcuni si limitano a dire che se l’aspettavano, visto il clima da quasi campagna elettorale. Si accoda invece alle accuse di Salvini un leghista doc come Roberto Calderoli. Il ministro e padre della riforma dell’autonomia - che sicuramente sarà rivendicata domenica, molto più del ponte sullo stretto poco digeribile per i militanti del nord - sottolinea come l’arrivo di 127mila immigrati da gennaio sia «un’invasione» con dietro «una regia» (stessa tesi del segretario). E chissà se alla Lega basteranno le rassicurazioni di Tajani dalla Farnesina: «Bisogna andare avanti con i rimpatri. L’Europa non può far finta di nulla e sono convinto che la Francia comprenderà i nostri problemi», le sue parole.

I dossier aperti per la manovra

Dentro la maggioranza, l’ex Carroccio non perderà occasione nemmeno per rilanciare battaglie e istanze per la prossima manovra economica (a maggior ragione viste le ristrettezze) e magari per sollecitarle già lunedì sul tavolo del Consiglio dei ministri. Una riunione su cui aleggia il nuovo decreto migranti evocato di recente da Salvini (dicendo che ci sta lavorando il ministro Piantedosi) e che molti assicurano non sia ancora pronto. E chissà se azzarderà una proposta ad hoc al Comitato per la sicurezza della Repubblica che, nonostante sia ufficialmente perennemente convocato sul dossier migranti, potrebbe riunirsi prima del Cdm delle 12.30.