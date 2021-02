Salvini: su Quota 100 pronti a ragionare con Draghi

11:21 Salvini: quota 100 non negoziabile? No, si ragiona

«Lascio agli altri le etichette». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini commenta l’ironia sulla sua presunta conversione europeista dopo le consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi, ospite del programma “Il caffè della domenica” su Radio 24. E ha continuato: «Io sono uno molto pragmatico e concreto: se nei prossimi mesi si potrà operare un taglio delle tasse e della burocrazia per far ripartire i cantieri e dare respiro a famiglie, commercianti e imprese, io ci sono. Abbiamo parlato con il professor Draghi anche di Europa: è chiaro che siamo mani cuore e cervello in Europa, io aspiro a un governo che difenda gli interessi nazionali». Sulla questione immigrazione, ha aggiunto: «A qualcuno faceva comodo che ci fosse un'Italia che difendeva confini che però non sono solo italiani ma europei. Comunque le etichette interessano poco. Se c'è un governo pronto a tagliare le tasse o ad esempio azzerare il codice degli appalti e far entrare la normativa europea sugli appalti che è più snella, io ci metto la firma».

Per quanto riguarda Quota 100, «Io non mi siedo mai al tavolo con qualcuno dicendo: «O è così o pomì. Noi facciamo ragionamenti. Se il rinnovo di Quota 100 è a costo zero, non vedo perché rinunciare a uno strumento che da respiro a persone che hanno almeno 62 anni e hanno lavorato almeno per 38 anni». Frequentazioni con il Pd? «Non ho frequentazioni assidue con il Pd ma le avremo», ha risposto il leader leghista, ribadendo che, al contrario, fa «telefonate quotidiane con Berlusconi, la Meloni e Toti».

Salvini ha poi aggiunto: «È chiaro che un governo di ricostruzione, di rinascita, di responsabilità nazionale come questo non può essere che vada avanti all’infinito. Deve fare alcune cose per ricostruire il Paese come nel dopoguerra con il governo Parri del giugno '45 che aveva dentro democristiani, comunisti, socialisti e azionisti. Un governo che ha dentro forze così diverse, si mette d’accordo su alcune cose», citando come priorità il piano vaccinale, il piano fiscale e infrastrutturale, la riapertura di scuole, università e delle attività chiuse.