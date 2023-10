Bollette luce e gas: gare su mercato tutelato entro 10 gennaio, ai cittadini 6-7 mesi per scegliere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla luce dell’imminente addio al mercato tutelato dell’energia, «entro il 10 gennaio ci saranno le gare» dopo le quali gli utenti non vulnerabili «avranno 6-7 mesi per scegliere» un eventuale operatore. Lo ha confermato dal palco della 40ma assemblea nazionale dell’Anci a Genova, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica dell’Italia, Gilberto Pichetto Fratin. A chi gli chiedeva, quindi, se dal 10 gennaio è confermata la fine del mercato tutelato in Italia, ribatte: «Rimane ferma quella data. Non c’è nessuna proroga per i non vulnerabili, cioè quelli a cui si può staccare la luce se non pagano». Quanto al dibattito interno al governo sul tema, l’obiettivo del ministro è di ottenere «un decalage un po’ più lento» nell’attuazione della riforma e «questo - assicura - non impatta sul Pnrr» e «non è una norma in violazione di nessun accordo europeo».

Nucleare: futuro sono i reattori di quarta generazione

In campo energetico, «sulle rinnovabili io credo che il nucleare sia un percorso per dare continuità. Io credo che il ruolo dello Stato sarà quello di dare l’autorizzazione. Poi saranno i gruppi privati, i consorzi di imprese che faranno la scelta di utilizzare l’energia nucleare perché credo che il futuro sia quello dei reattori di quarta generazione» ha aggiunto Fratin

Salvini: sciocco dire di no al terzo mandato dei sindaci

Tra gli interventi all’assemblea Anci quello del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che ha definito «assolutamente sciocco, controproducente e lesivo del pubblico interesse dire di no al terzo mandato dei sindaci perché significa privarsi di professionalità e competenze». E ha aggiunto: «Così come ritengo sbagliato procrastinare la reintroduzione, con tutti i poteri conseguenti e l’elezione diretta, dei presidenti di provincia. Perché ritengo che il presidente di provincia non possa essere un dopolavorista, un volontario», aggiunge Salvini, dato che la provincia «manutiene le strade su cui viaggiamo e le scuole».

Anci, Meloni: il sindaco è il volto più prossimo dello Stato

Salvini: sul ponte dello Stretto le sovrintendenze aiutino

«Ne ho già parlato più di una volta con il ministro competente, le sovrintendenze devono aiutare a fare le cose, non a bloccare, rallentare e complicare le cose» ha affermato il ministro delle Infrastrutture parlando del Ponte sullo Stretto di Messina. «Se deve arrivare uno da Milano, che fa il segretario della Lega, dopo 52 anni a fare il ponte tra Sicilia, Calabria ed Europa, per me è motivo di vanto», dichiara Salvini indicando ancora una volta l’obiettivo «di aprire i cantieri entro l’estate 2024». «C’è l’accordo - aggiunge - degli enti locali, delle Regioni, delle categorie produttive, degli agricoltrori, dei commercianti, degli imprenditori, degli studenti, delle università. È chiaro che velocizza e toglie CO2 dall’aria, spero che non ci siano i professionisti del no in servizio continuativo».

Salvini: con nuovo codice 52 mld opere, a fine anno verifica

Salvini ha poi parlato di appalti: «I sindaci stanno dando la migliore risposta possibile a chi temeva che il nuovo codice degli appalti avrebbe bloccato» il Paese, come testimoniato dai «più di centomila codici identificati richiesti tra luglio e agosto» e «52 miliardi di euro di opere appaltate». In relazione alle novità introdotte del nuovo codice degli appalti, ha aggiunto, ci sarà «una fase di aggiornamento entro il 31 dicembre per verificare se c’è qualcosa da modificare».