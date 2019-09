Salvini: se si votasse oggi la Lega andrebbe al 33%

1' di lettura

«Se si votasse oggi pomeriggio la Lega avrebbe il 33%, cioè il voto di un terzo degli italiani». Lo ha dichiarato l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini in una intervista a Radio 24.

Il leader leghista ha aggiunto che l’esecutivo formato dagli ex alleati dei Cinque stelle e il Partito democratico «non durerà», sottolineando le fragilità dell’accordo e pronosticando un suo ritorno al governo: «Nel governo stanno litigando su tutto, sul loro nome e sul loro cognome - ha detto - È nato un nuovo partito: questo esecutivo non dura, conto di tornare a Palazzo Chigi molto presto».



«Presenteremo la nostra manovra»

Salvini è intervenuto anche sulla manovra per il 2020 , in vista della discussione della Nadef (nota di aggiornamento del Def). Le Lega risponderà alle linee guida del governo giallorossa con una serie di proposte alternative: «Presenteremo in parlamento la nostra manovra - ha detto - con la flat tax, la valorizzazione del patrimonio immobiliare, ma senza intervento sulle accise, non quest'anno».

L’ex vicepremier ha contestato anche l’aumento dell’Iva : «Secondo Gualtieri gli italiani sono scemi? Hanno passato mesi a dire che facevano questo governo per evitare l'aumento dell'Iva. E oggi propongono l'aumento dell'Iva? Non scherziamo».

«Noi - aggiunge - con la pace fiscale, avremo portato a casa almeno 10 miliardi. Questo è stato tolto dal dibattito politico, ma in un momento di crisi di consumi non si possono proporre altre tasse. Qui stanno scherzando con il lavoro della gente».