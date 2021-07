Salvini si è vaccinato a Milano, green pass defilato nella foto sui social

2' di lettura

Il leader della Lega Matteo Salvini si è vaccinato stamattina a Milano. Il segretario del Carroccio si è astenuto da annunci ufficiali. Ma non ha neppure tenuto nascosto il fatto. Un indizio lo ha fornito lui stesso in una foto sui social scattata (a quanto si è appreso) subito dopo la somministrazione della prima dose del vaccino contro il Covid: nell’immagine compare il QR code stampato sul certificato di vaccinazione. Poggiata sopra c’è una mascherina.

Foto al bar e Qr code in basso a destra

Salvini ha pubblicato l’immagine su twitter all’indomani del botta e risposta a distanza sul tema dei vaccini con il premier Mario Draghi. «L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore». Con queste raggelanti parole in occasione della conferenza stampa per annunciare l’estensione dell’obbligo del green pass, il premier ha messo una pietra tombale sulle timidezze di alcuni politici sulle vaccinazioni.



Il botta e risposta a distanza con Draghi

Parole che sono suonate come una bocciatura definitiva della posizione espressa da Salvini, che qualche giorno fa aveva detto che ai giovani vaccinarsi «non serve» e che dai 40 ai 59 si può decidere liberamente se farlo. La dura presa di posizione di Draghi aveva spiazzato Salvini, che aveva così replicato: «L’obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli italiani. Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no».

Vaccino anticipato

Salvini aveva spiegato nei giorni scorsi di aver dovuto rinviare una prenotazione precedente per il vaccino fissata per il 28 giugno. Ma il 16 luglio aveva dichiarato: «Ho prenotato il vaccino per agosto, quando verrà il mio turno, visto che a differenza di altri non scavalco la coda, vi inviterò e faremo un grande cocktail party. Così almeno tutti saranno tranquilli. Se a me danno una data la rispetto e ad agosto quando toccherà a me ci andrò». Vaccino anticipato ad oggi dunque. Tra l’altro il green pass prima dose, in base alla legge, «ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale». Ossia dal 7 agosto nel caso di Salvini. Il giorno dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di green pass esteso a fiere, congressi parchi divertimento, teatri, cinema, concerti e ristoranti al chiuso.

Rabbia social contro la Lega sul green pass



Sui social intanto monta la rabbia per il via libera del Carroccio al green pass. «Lega se accettate il green pass perderete una valanga di voti. La Francia ha votato no». E ancora: «Mi state deludendo fermate questa follia per riavere credibilità», «Se passa il green pass io cancello la mia tessera leghista addio nn mi rappresentate più». Sono solo alcuni dei commenti critici apparsi sotto il post su Fb fatto dalla Lega-Salvini premier dopo la riunione del consiglio dei ministri di Ieri. Un feedback social che potrebbe misurare mal di pancia crescenti nella base leghista.