Tav, via libera ai bandi di gara per il lato italiano del tunnel

È di venerdì scorso la lettera inviata dall'Europa ai due Governi per sollecitare una decisione definitiva sulla Torino-Lione, a fronte della volontà politica di Bruxelles di aumentare il contributo alla realizzazione del collegamento, dal 40 al 55%. In valore assoluto, 4,7 miliardi di finanziamento contro i 3,4 finora considerati, quasi un miliardo e mezzo in più da qui al 2029, a cavallo dei futuri periodi di programmazione europea.

PER SAPERNE DI PIÙ / Appalti bloccati: l'84% fermi prima del via ai cantieri

Alla riunione di questa mattina ha partecipato anche il neo presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha sottolineato: «Torniamo da Parigi dopo aver consolidato un risultato importante». Cirio ha annunciato che scriverà una lettera al premier Antonio Conte, «perché l'Ue sollecita una parola chiara dal governo italiano sulla volontà di proseguire con l'opera». La Regione chiede al Presidente del Consiglio di dare certezza all'Europa e «consentire a Telt di inviare i capitolati alle imprese che parteciperanno ai bandi approvati».

Salvini: Tav leggera? «A me piacciono i treni che corrono»

La Tav "leggera"? «Un treno passa sotto la montagna o no. Tertium non datur. A me piacciono i treni che corrono». Così il ministro dell'interno Matteo Salvini in una conferenza stampa al Viminale. «C'è un progetto in itinere, spero che la lezione di ieri delle Olimpiadi sia servita».

È in corso un confronto sui temi più politicamente sensibili dell'agenda che vedono posizioni differenziate nella maggioranza. «Stasera abbiamo un'altra riunione sull'Autonomia, per carità, facciamola pure, ma noi siamo pronti da tempo. Il testo base è pronto per la riunione di domani del Consiglio dei ministri, con grande vantaggio per tutte le Regioni italiane, altrimenti a Roma si ingolfa tutto. Le Olimpiadi ci dicono che dove corrono gli enti locali l'Italia vince».