Salvini trionfa in Umbria e prepara il colpo del ko contro Conte Per il leader della Lega Matteo Salvini la vittoria in Umbria rappresenta il grimaldello per scardinare il governo Pd-M5s di Barbara Fiammeri

Matteo Salvini (Ansa)

Forse non è il colpo del Ko ma ci va vicino. Matteo Salvini ci lavorava fin dalla nascita del Conte bis. Il verdetto delle urne in Umbria va bel al di là della conquista della regione rimasta rossa per 50 anni. Per il leader della Lega rappresenta il grimaldello per scardinare il governo Pd-M5s.



Il leader della Lega vince il duello con il premier

Ma questa vittoria gli consegna una leadership incontrastata non solo all'interno della coalizione del centrodestra. Il risultato della Lega, attorno al 38% in linea con il risultato delle europee di maggio, conferma che l'ex ministro dell'Interno ha accresciuto il suo gradimento presso gli elettori, annullando la delusione provocata dalla crisi di agosto. E indebolendo in modo significativo il suo principale avversario: Giuseppe Conte, il premier, che alla fine ha deciso di giocare in prima persona la partita partecipando alla chiusura della campagna elettorale.



La scommessa di Salvini

Ma Salvini è consapevole che, nonostante il terremoto provocato dal responso delle urne umbre, il tempo per Conte e il suo Esecutivo non è ancora scaduto. Il leader della Lega però sa anche, avendolo sperimentato in prima persona, che la debacle subita alimenterà le tensioni all'interno della compagine governativa, per di più in un passaggio particolarmente delicato qual è il confronto sulla manovra che atterrerà in Parlamento nei prossimi giorni. Ed è sui contrasti interni e sulle difficoltà crescenti, soprattutto tra i Cinquestelle, che scommette Salvini, pronto a raccoglierne i frutti all'inizio del prossimo anno.



Il vero obiettivo è l'Emilia Romagna

Il colpo per mettere il Conte due al tappeto, Salvini conta di assestarlo a fine gennaio, quando al voto andrà l'Emilia Romagna. La sconfitta subita in Umbria (come già anticipato da Di Maio) rende infatti complicata una nuova alleanza tra Pd e M5s e più contendibile la regione rossa per antonomasia. È questo il big bang a cui punta il leghista. Che al contrario dei suoi avversari può contare sulla compattezza della coalizione.



La scelta irreversibile di Berlusconi

I risultati del voto umbro hanno infatti anche un effetto immediato sulla coalizione di centrodestra. La scelta di Silvio Berlusconi di convergere senza se e senza ma sulla leadership di Salvini è ormai irreversibile. Anche a costo di doverne pagare un prezzo, ovvero l'uscita dal partito di chi bolla come una vera e propria “annessione” l'alleanza con il Carroccio. Una scelta che però non è priva di rischi.