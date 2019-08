Salvini, ultimatum a Conte: governo a trazione leghista o elezioni anticipate

SCOPRI DI PIU’ / Dietro lo scontro Salvini-Di Maio anche il decreto smarrito per il 5G

Ecco perché per Salvini il momento di portare a casa il successo ottenuto nelle urne il 26 maggio non può essere più rinviato. Sta ora a Conte e soprattutto a Di Maio decidere quale opzione. La meno dolorosa è certamente evitare il voto e quindi mantenere l’alleanza con la Lega. In cambio però dovrebbe accettare il ribaltamento dei rapporti di forza nell’esecutivo. È questa la condizione posta da Salvini. Che si traduce nell’ingresso di ministri leghisti in posizioni chiave. A partire dalla sostituzione di Danilo Toninelli al ministero delle Infrastrutture e di Sergio Costa e Elisabetta Trenta ad Ambiente e Difesa. Ma non solo. È probabile che nel mirino ci sia anche il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Il taglio delle tasse che ha in mente il leader della Lega con la prossima legge di Bilancio non si concilia con la prudenza del titolare di via XX settembre.

E del resto Salvini ha detto apertamente che la manovra a cui sta lavorando la Lega è ben diversa da quella prospettata da Tria. La partita è appena cominciata. I giocatori però devono tener conto anche dell’arbitro. Sergio Mattarella segue con attenzione l’evolversi della situazione. Nella Lega si vocifera di una possibile salita al Colle di Conte e/o dello stesso Salvini già oggi ma al momento al Quirinale ancora non risulta. Certo è che in una situazione che vede l’Italia a crescita zero, il crollo della produzione industriale in Germania (primo Paese importatore del made in Italy), l’attenzione è massima. Ma al momento una maggioranza alternativa a quella gialloverde non viene ipotizzata da nessuno e dunque il ritorno al voto diventerebbe l’unica opzione.